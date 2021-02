Jurista defende que só turistas estão excluídos do direito de protesto

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O jurista António Katchi defende que só turistas estão excluídos do direito de protesto no território. Em declarações à TDM – Rádio Macau, o também académico afirma que as autoridades policiais estão a fazer uma “interpretação completamente errada da lei” e contrária em relação ao entendimento feito pelas próprias autoridades nos últimos 20 anos.

As declarações à TDM – Rádio Macau surgem depois de o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) ter confirmado de um trabalhador não residente (TNR) oriundo Myanmar ter desistido de fazer o aviso prévio de manifestação para o dia 28 de Fevereiro para mostrar desagrado sobre a situação política que o seu país atravessa, sobre o golpe de estado. As autoridades do território terão informado o TNR que, por lei, só os residentes poderiam exercer o direito de protesto. “É uma interpretação completamente errada e, além de ser errada, nem sequer corresponde à interpretação da polícia nestes 20 ou 21 anos que decorreram desde a transferência de soberania”, defende Katchi.

O professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM) explicou que, logo após 1999, foi colocada “a questão, à polícia e ao próprio Governo, de saber se os não residentes gozavam ou não do direito de manifestação, nomeadamente porque tinha havido residentes de Hong Kong proibidos de entrar em Macau, com o fundamento de que vinham cá participar em manifestações”, mas que a posição adoptada pelo Governo sempre tem sido a de excluir apenas os visitantes.

António Katchi lembrou ainda o significado da palavra ‘residente’ no diploma 2/93/M. “Quando se escreveu na lei que os residentes gozam da liberdade de reunião e manifestação pacífica e sem armas, o objectivo não era excluir os não residentes, muito menos os trabalhadores não residentes, que na verdade são residentes, mas com o estatuto de trabalhadores não residentes. O objectivo era, simplesmente, arranjar um substituto para a palavra ‘cidadão’. Ou seja, como Macau não é um estado – em vez de se dizer ‘todos os cidadãos’, como em Portugal –, encontrou-se a palavra ‘residente’, que é, basicamente, correspondente no contexto de Macau”, destaca, argumentando que “o Código Civil diz que os não residentes gozam também dos direitos civis que são reconhecidos aos residentes”, sublinhando, por outro lado, que “o direito de manifestação é um direito civil, e não um direito de participação política”.