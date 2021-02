Jun Liu assume cargo de reitor da Universidade Cidade de Macau

FOTOGRAFIA: UNIVERSIDADE CIDADE DE MACAU

Jun Liu foi nomeado como o novo reitor da Universidade Cidade de Macau. De acordo com uma nota da instituição, o novo reitor vai iniciar funções na próxima segunda-feira.

Segundo a nota da Universidade Cidade de Macau, Jun Lui é um “académico de renome internacional com mais de 40 anos de experiência no ensino de línguas”. Concluiu o doutoramento em Educação de Línguas Estrangeiras na Ohio State University, nos EUA, em 1996. O académico foi também vice-presidente e vice-reitor do programa académico de Relações Internacionais da Stony Brook University.

O novo reitor tem publicado artigos académicos dentro da área da metodologia do ensino de línguas, sociolinguística e comunicação intercultural. Segundo a nota da Universidade Cidade de Macau, publicou mais de 20 livros e escreveu uma centena de artigos. O novo reitor proferiu mais de 200 discursos e foi convidado para palestras em mais de 30 países desde o ano 2000.

Durante a execução das suas funções em quatro universidades de investigação nos EUA, Jun Liu fez “contribuições notáveis para o desenvolvimento sustentável, incluindo a produtividade global da investigação e inovação educacional na Stony Brook University”, lê-se na nota oficial. Além disso, “firmou parcerias com mais de 140 universidades de classe mundial em mais de 30 países através de colaboração, de programas de estudo no estrangeiro, de intercâmbios de estudantes, de iniciativas de investigação conjunta, e de programas de diplomas duplos”.

“Jun Liu, com as suas excelentes capacidades de gestão e rica experiência académica, levará a Universidade Cidade de Macau a fazer grandes esforços para se tornar uma universidade metropolitana robusta que mistura culturas chinesas e ocidentais, tudo isto enquanto se mantém alicerçada em proporcionar uma sólida educação de artes liberais com programas interdisciplinares orientados para o mercado, destacando-se na investigação académica inovadora e aplicada, e procurando a excelência a uma escala global”, indica a universidade.

A.V.