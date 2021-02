Governo explica contratações de não-residentes com a escassez de quadros locais qualificados

Fotografia: Eduardo Martins/arquivo

O Executivo diz que a principal razão pela qual os serviços contratam quadros não-locais tem a ver com a escassez de quadros locais qualificados, nomeadamente no que toca a médicos especialistas experientes, técnicos de ciências forenses e tradutores.

André Vinagre

Os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) responderam a uma interpelação escrita apresentada por Sulu Sou, em que o democrata queria saber quais os motivos pelos quais os serviços públicos têm contratado não-residentes.

Segundo a interpelação do deputado, apresentada no dia 18 de Janeiro, “tem havido falta de transparência na contratação de funcionários públicos não-residentes por parte dos serviços públicos”. Além disso, Sulu Sou diz também que a justificação para a sua contratação, os critérios para a fixação do índice remuneratório e o mecanismo de saída “também são duvidosos”.

No ano passado, o Governo já tinha dado detalhes sobre o número de contratações no exterior. Segundo esses dados, até 31 de Maio de 2020 o Governo da RAEM tinha contratado no exterior sete assessores e 134 técnicos especializados. Dividindo por serviços, os Serviços de Saúde contrataram 49 pessoas, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude contrataram 27 e a Polícia Judiciária 12.

Na resposta, encaminhada ontem pelo deputado às redacções, Kou Peng Kuan, director dos SAFP, garantiu que “o Governo procede a uma análise e ponderação cuidadosa da proposta, tendo em conta factores como a necessidade e a razoabilidade do recrutamento, nomeadamente, a escassez de profissionais ou a especial qualificação profissional do trabalhador a contratar para o exercício em causa”.

“No que diz respeito aos serviços que recrutam um número relativamente maior de trabalhadores não-residentes, a razão principal para a sua contratação prende-se com a falta de quadros locais qualificados, nomeadamente médicos especialistas experientes, técnicos de ciências forenses (provas electrónicas), tradutores (línguas específicas e minoritárias)”, lê-se na resposta dos SAFP. Kou Peng Kuan salienta também que o Governo tem dado prioridade à contratação de quadros qualificados locais, “sendo o concurso o processo normal de recrutamento de pessoal”.

No que se refere especificamente aos Serviços de Saúde, o Executivo diz que a contratação de quadros no exterior “tem como objectivo responder às necessidades de desenvolvimento médico de Macau, reforçar ainda mais a dotação de recursos humanos hospitalares e elevar o nível técnico das diferentes especialidades hospitalares”.

Quando à DSEJ, que agora assumiu a designação de Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Kou Peng Kuan indica apenas que são contratados profissionais no âmbito do Plano de Intercâmbio de Docentes Excelentes do Interior da China para Macau e que essa lista de docentes é publicada anualmente em Boletim Oficial. Os SAFP ressalvam que os docentes contratados ao abrigo deste plano, depois de completarem um período entre um a três anos lectivos, regressam ao seu local de residência original.

Kou Peng Kuan informa ainda que o Instituto Cultural (IC) já contratou não-residentes, “simplesmente devido à falta de candidatos locais para os correspondentes recrutamentos públicos, ou à obtenção de resultados não satisfatórios nos exames técnicos realizados pelos interessados”.

Ainda assim, “o IC tem a tradição de se dedicar à formação de talentos artísticos profissionais locais”, assinala Kou Peng Kuan, concluindo: “Estamos convencidos de que, à medida que aumenta o número de talentos artísticos formados em Macau, haverá cada vez mais profissionais locais a serem contratados para as orquestras e para o Conservatório de Macau”.