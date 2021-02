Fusões de empresas chinesas em debate na Fundação Rui Cunha

Professor da Universidade de Macau considera que a China, movida pela necessidade de adquirir tecnologias de ponta e outras considerações de política industrial, envolveu-se numa série de aquisições corporativas na Europa. O moldavo Alexandr Svetlicinii analisou as especificidades desse tipo de governação das empresas estatais da China e a sua avaliação sob o controlo de fusões imposto pela EU, trabalho que surge publicado em livro.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM) promoveu ontem, ao final da tarde, um debate na Fundação Rui Cunha sobre a fusão promovida por empresas estatais chinesas na Europa e o controlo da União Europeia (UE) dessas concentrações económicas.

Intitulado “Empresas Estatais Chinesas e Controlo de Fusões da União Europeia”, o seminário teve como orador o professor da Universidade de Macau (UM) Alexandr Svetlicinii, especialista em Direito Internacional de Negócios, que analisou as especificidades da governação corporativa das empresas estatais da China (SOEs) e a sua avaliação sob o controlo de fusões imposto pela UE, o que se reflete na análise da Comissão da UE das concentrações económicas.

Guiados pela política global actual e pela iniciativa ‘Faixa e Rota’, as estatais chinesas expandiram a sua presença global consideravelmente, nos últimos anos. Alexandr Svetlicinii aborda precisamente isso na sua mais recente monografia académica “Chinese State-Owned Enterprises and EU Merger Control”, publicada com a chancela da Routledge, apoiado pelo Asia Europe Comparative Studies Research Project – IEEM Academic Research Grant 2019 atribuído pelo IEEM.

O professor universitário nascido na Moldávia explica que, movida pela necessidade de adquirir tecnologias de ponta e outras considerações de política industrial, a China envolveu-se numa série de aquisições corporativas na Europa.

A conversa de ontem procurou ainda demonstrar os desafios conceituais e regulatórios da aplicação de ferramentas tradicionais de avaliação de fusões em casos que envolvem empresas estatais chinesas. Svetlicinii sugere que isso se deve por causa das especificidades de sua governação corporativa e do quadro regulatório sob o qual operam na China.

O académico também abordou a forma como a China explora a conexão entre os desafios enfrentados pelos regimes de controlo de fusões na UE e a recente introdução do quadro de selecção de investimento directo estrangeiro da UE, seguido, constata o professor da UM, por uma proposta relativa a subsídios estrangeiros.

O especialista defende que o seu novo livro será um guia útil para académicos e investigadores nas áreas de Direito, Relações Internacionais, Ciência Política e Economia Política, bem como para profissionais jurídicos que lidam com fusões e aquisições transfronteiriças, ou ainda autoridades nacionais da concorrência e outros organismos públicos que realizam o controlo das concentrações.

Alexandr Svetlicinii é Professor Associado da Faculdade de Direito da UM, onde também actua como Coordenador do Programa de Mestrado em Direito Internacional dos Negócios. As suas principais áreas de especialização abrangem direito da concorrência, direito económico internacional e solução de controvérsias. Uma das áreas de foco de sua pesquisa na Universidade de Macau é a cooperação jurídica entre os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) na governação económica global. O moldavo é co-editor do Guia para Cooperação Global do BRICS-Lawyers (Cambridge University Press, 2017) e co-autor do Guia para Textos e Materiais do BRICS-Lawyers (BRICS-Lawyers, 2019).