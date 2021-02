Criminalidade violenta em Macau caiu 63,9% em 2020

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O balanço da criminalidade foi divulgado ontem, em versão online, pela Secretaria para a Segurança. A pandemia deu folga à polícia, que assistiu a uma redução do crime no território durante o ano passado em 29,1%

Gonçalo Lobo Pinheiro

As estatísticas da criminalidade relativas ao ano passado revelam que houve uma descida de 29,1% dos crimes em Macau, tendo a polícia instaurado um total de 10.057 inquéritos criminais, o que traduz uma diminuição de 4.121 casos em relação a 2019, revelaram dados divulgados ontem pela Secretaria para a Segurança.

Numa missiva assinada por Wong Sio Chak e publicada apenas online para evitar-se a concentração de pessoas, conclui-se que, por exemplo, a criminalidade violenta caiu 63,9%, que corresponde a uma “descida significativa” de 673 para 243 casos.

Os crimes de sequestro, habitualmente associados ao jogo, baixaram de 347 para 37 em relação a 2019, o que representa uma redução de quase 90%. Os casos de roubo também desceram 67,5%, tendo passado de 80 casos em 2019 para 26 em 2020. Por último, ainda dentro daquilo que é considerado como criminalidade violenta, o tráfico de droga desceu 40,3%, ou seja, de 119 há dois anos para 73 durante o ano passado.

Em ano de pandemia, também diminuíram os casos de violação em 32,4% (de 43 para 29 casos). Ocorreram quatro ofensas graves á integridade física, menos duas que em 2019, representando uma queda de 50%. O número de homicídios permaneceu igual com dois casos em ambos os anos.

As burlas desceram 34% e os crimes de extorsão 36,2%, e as autoridades também registaram uma redução nos crimes contra o património em 38,6% e contra as pessoas (menos 15,2%). Crimes como fogo posto ou prestação de falsas declarações sofreram descidas anuais superiores a 37%.

Apesar de um período de confinamento ocorrido em Fevereiro/Março do ano passado, e mesmo havendo restrições na circulação de pessoas, o número de casos de violência doméstica diminuiu no ano passado. De acordo com as autoridades foram instaurados 118 inquéritos, dos quais apenas 11 foram entregues ao Ministério Público para investigação.

Abuso sexual de menores e pornografia infantil preocupam

Preocupante é o aumento dos crimes de abuso sexual de menores, que aumentaram de 11 para 24 casos. Segundo o relatório tornado público ontem pelas autoridades, a maioria dos casos ocorreu em escolas ou no seio familiar, tanto que “cerca de 70% dos autores são familiares, colegas ou professores das vítimas”.

Contudo, o mesmo documento salienta que há casos que entraram nas estatísticas de 2020, mas que aconteceram há mais de dez anos. Isso explica-se porque as vítimas “tiveram medo” de relatar o sucedido ou simplesmente porque, sendo crianças, “não tinham compreendido o que aconteceu na altura”, nem a gravidade dos abusos que eram alvo.

A pornografia infantil a circular na Internet também preocupa os agentes policiais. Em 2020, foram registados 129 casos contra zero em 2019. Um aumento gritante que levou a tribunal 34 réus, residentes em Macau na sua maioria oriundos de países do Sudeste Asiático.

A tutela da Segurança considera que este tipo de crime é caracterizado “por ser facilmente ocultado e transfronteiriço”, uma vez que a maioria das plataformas de rede e dos endereços de IP estão localizados fora de Macau, “o que dificulta a sua descoberta”.

Wong Sio Chak reiterou que a Secretaria que lidera tem tido cada vez maior e melhor cooperação com as polícias internacionais como a Interpol que, no ano passado, “começou a participar num plano mundial de combate ao crime de pornografia infantil”.