PSP desmente detenções de birmaneses em caso de alegada manifestação

Na conferência de imprensa de ontem, o porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) voltou a confirmar que não houve ninguém detido, nem que houve sequer registo de algum incidente na zona dos Três Candeeiros relacionado com um alegado protesto relativo à situação de detenção da líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, pelos militares do país. O porta-voz disse ainda que não houve trabalhadores não-residentes punidos com o cancelamento das suas autorizações de trabalho, nem em processo de deportação, devido ao incidente.

Joana Chantre

Joana Chantre

A página do Facebook da Macau Concealers deu conta, na passada segunda-feira, que no dia 14 de Fevereiro, quatro trabalhadores não-residentes de nacionalidade birmanesa se deslocaram à zona dos Três Candeeiros com uma fotografia da líder detida Aung San Suu Kyi entoando cancões do Myanmar. A publicação mencionava também que os quatro trabalhadores não apresentavam quaisquer slogans escritos, altifalantes, nem dirigiram palavras de protesto.

A Macau Concealers referiu também que agentes policiais se dirigiram aos quatro birmaneses e retiraram a foto da líder, apreendendo as respectivas autorizações de trabalho, sem que fossem depois devolvidas. Segundo a Macau Concealers, os agentes do CPSP chegaram mesmo a ameaçar os cidadãos de repatriamento.

À margem da conferencia, o porta-voz do CPSP indicou ainda que os trabalhadores não-residentes não estão protegidos pela lei de manifestação.

Burla informática

No dia 22 de Fevereiro, às 22h45, a Polícia Judiciária recebeu uma denúncia de um homem e duas mulheres que se queixaram de terem sido burlados com um crime informático. As vítimas alegam terem sido enganadas em relação a um jogo de fortuna falso.

O caso começou com a primeira vítima, uma mulher de 38 anos, que disse que em Janeiro fez download de um programa chamado SOUL com a intenção de conhecer novas pessoas e e fazer novos amigos. Posteriormente, no dia 22 do mesmo mês, revela ter recebido um convite de um homem desconhecido, de apelido Chan, que lhe disse que trabalhava num dos casinos do território como técnico gerente de um website de jogo pertencente à companhia.

Este novo contacto revelou à vítima que o sistema deste jogo teria uma falha que possibilitava oportunidades de ganhar muito dinheiro e que, como ele é técnico e trabalhador da empresa, não podia usufruir. A vítima decidiu seguir o conselho do técnico e apostar no jogo intitulado “Carro de corrida de Pequim”, conseguindo ganhar algum dinheiro e até levantá-lo. Confortável com o esquema, contou a dois dos seus amigos acerca da oportunidade, tendo estes depois apostado 2,4 milhões e e 42 mil renminbis, respectivamente. Estes dois, apesar de terem digitalmente ganho dinheiro no jogo, não conseguiram, porém, levantá-lo. As vítimas dirigiram-se à polícia e denunciaram o caso, que de momento se encontra em investigação. A polícia aproveitou a oportunidade para divulgar ao público da existência de websites de jogo falsos.