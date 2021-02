PJ apreende marijuana e ICE no valor de 500 mil patacas

Um homem de nacionalidade vietnamita de 30 anos foi detido por suspeita de tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Na posse do suspeito, as autoridades apreenderam 170 gramas de marijuana e 104 gramas de ICE com um valor de mercado de meio milhão de patacas. O alegado distribuidor de estupefacientes recebia ordens por telefone em troca de 200 patacas por cada embalagem vendida.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão de nacionalidade vietnamita no âmbito de uma investigação de combate ao tráfico de estupefacientes. Na posse do suspeito, as autoridades apreenderam 170 gramas de marijuana e 104 gramas de ICE, com um valor no mercado negro de 500 mil patacas.

“Detivemos um homem de nacionalidade vietnamita de 30 anos, desempregado, por suspeita de tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas”, começou por dizer um porta-voz da PJ, acrescentando depois que as autoridades abriram uma investigação depois de receber informações sobre o tráfico de estupefacientes em várias zonas de diversão nocturna de Macau.

Após um período de vigilância das actividades do suspeito, a PJ procedeu à sua detenção nas imediações da Avenida Almeida Ribeiro. “Recebemos há uma semana informações relativas à venda de estupefacientes em locais de diversão nocturna, nomeadamente bares e casinos. Segundo a informação recolhida, um homem de origem vietnamita vendia marijuana e ICE a frequentadores desses espaços. Com essa informação, a PJ accionou medidas para uma investigação meticulosa e, por isso, o suspeito foi colocado sob vigilância de agentes. Ao final da tarde do dia 23 de Fevereiro, os nossos agentes seguiram o homem de 30 anos até às proximidades da Avenida Almeida Ribeiro. Perante o comportamento evasivo e passo acelerado do suspeito, os agentes da PJ encarregados da vigilância tiverem receio de o perder e procederam à sua detenção para evitar uma fuga”, indicou o porta-voz da PJ.

Na posse do suspeito, os agentes encontraram indícios de tráfico de estupefacientes. “Encontrámos dois pacotes de ICE com um total de 0,8 gramas e, por isso, procedemos a uma investigação na residência do homem, onde foram encontradas 170 gramas de marijuana e 103 gramas de ICE. Para além disso, foram encontrados ainda utensílios para divisão e embalagem de estupefacientes, nomeadamente uma balança eletrónica. No total, foi apreendia droga com um valor de mercado de 500 mil patacas no mercado negro”, explicaram as autoridades.

Questionado sobre a origem da droga, o suspeito recusou cooperar com a Polícia Judiciária. “Apurámos que recebia 200 patacas por cada embalagem vendida. O homem com passaporte vietnamita vivia sozinho [nas imediações do Jardim Luís de Camões] e recebia todas as instruções por via telefónica, nomeadamente os locais de diversão nocturna onde deveriam ser distribuídos os estupefacientes”, indicou o porta-voz.

Sobre a situação do suspeito em Macau, as autoridades adiantaram apenas tratar-se de um trabalhador não-residente na área das limpezas com ‘bluecard’ caducado e que tinha autorização de permanência temporário devido às restrições nas viagens.

O homem de 30 anos foi ontem presente ao Ministério Público por suspeita de tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. De acordo com artigo 8.° do Código Penal, o suspeito pode ser condenado com uma pena de prisão entre 5 a 15 anos.