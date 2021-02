Mais de 25 mil pessoas agendaram a administração da vacina contra a Covid-19

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Até às 21h00 horas de ontem, 25.462 pessoas agendaram a administração da vacina contra a Covid-19, das quais 9.284 administraram a primeira dose, “o que corresponde às expectativas iniciais”, refere um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitido ontem. As vacinas de mRNA, produzidas pela BioNtech com a cooperação da Fosun, na Alemanha, chegam a Macau nos próximos dias, via Hong Kong. Prevê-se que a vacinação desta vacina tenha início na próxima semana, acrescenta o comunicado.

Segundo as recomendações da Agência de Medicamentos da União Europeia, a vacina de mRNA pode ser administrada a pessoas com idade igual ou superior a de 16 anos e é adequada para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Aqueles que estão nesta faixa etária e que têm interesse em ser vacinados, é recomendado que optem pela administração da vacina de mRNA. Segundo os regulamentos da Administração de Medicamentos da China, a vacina Sinopharm deve ser administrada a pessoas na faixa etária compreendida entre os 18 e os 59 anos. Os indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos só podem ser vacinados após avaliação das suas necessidades, devem estar em bom estado de saúde e em alto risco de exposição. “Nos últimos dias verificou-se que alguns idosos não cumpriam as duas condições para a administração da vacina, e após avaliação pelos profissionais de saúde, não conseguiram ser vacinados”, refere o comunicado.

Com vista a assegurar o programa de vacinação, o “Sistema de marcação da vacina contra a COVID-19” deixará de aceitar a marcação da vacina inactivada contra a Covid-19 da Sinopharm a indivíduos que tenham idade igual ou superior a 60 anos, refere ainda a nota do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.