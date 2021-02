Lei sindical: Patrões e trabalhadores concordam em apresentar opiniões no quarto trimestre

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A parte patronal e a parte laboral vão apresentar os seus pareceres em relação ao documento de consulta da lei sindical nos últimos três meses do ano. Depois da reunião do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), o representante dos patrões assumiu que será difícil recolher opiniões junto dos empregadores. “Todos sabem que a parte patronal não tem muito interesse na lei sindical”, notou.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Realizou-se ontem a primeira reunião do ano do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS). Após o encontro entre a parte laboral, a parte patronal e o Governo, os representantes falaram aos jornalistas e indicaram que as partes concordaram em apresentar as suas opiniões sobre a lei sindical apenas no último trimestre do ano. O Governo, recorde-se, quer lançar a consulta pública sobre o diploma ainda este ano.

Choi Kam Fu, representante da parte laboral, disse que “é apropriado fazer esta discussão no quarto trimestre deste ano para que possamos ter tempo suficiente para ter contacto com as associações e auscultar as suas opiniões e fazer o trabalho de sensibilização”. O responsável explicou que “muitos trabalhadores não têm um conceito claro sobre o que é a lei sindical”.

Por isso, Choi Kam Fu pede mais tempo: “Já criámos um grupo de trabalho responsável pelos trabalhos preparatórios, por isso, achamos que devemos emitir os pareceres sobre este documento de consulta de lei sindical no quarto trimestre deste ano”.

Também a parte patronal quer mais tempo para ouvir os membros. Para os patrões, a lei sindical não é prioridade. “Como ainda estamos em tempo de epidemia, o nosso foco nesta fase ainda é a recuperação económica e aumentar a taxa de emprego. Estas são as tarefas mais importantes para nós, por isso, referimos que devíamos ter um período longo para recolher opiniões”, disse Wong Kuok Seng.

“A lei sindical é uma lei muito complicada. Todos sabem que a parte patronal não tem muito interesse na lei sindical. Os empregadores normalmente não têm um interesse muito elevado na lei sindical”, assumiu o representante da parte patronal, explicando que, por isso, será difícil recolher opiniões junto dos empregadores. “Precisamos de motivar os empregadores para apresentar os seus pareceres sobre esta lei sindical”, disse.

Garantindo que os patrões vão colaborar com o Governo na elaboração do diploma, Wong Kuok Seng confessou: “A lei sindical para nós nunca é um projecto muito urgente, mas é apenas a opinião da nossa parte. Como esta é uma exigência da convenção da Organização Internacional do Trabalho, nós temos de cumprir”. Com maior ou menor dificuldade, os patrões vão também apresentar as suas opiniões relativamente à lei sindical entre Outubro e Dezembro.

Já Wong Chi Hong, director dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), adiantou que, apesar de ainda não haver uma data concreta para o lançamento da consulta pública, esta será feita ao longo de 45 dias.

“Ambas as partes concordaram que será mais apropriado apresentar os pareceres no quarto trimestre. Vamos colaborar com ambas as partes e esperar poder realizar os trabalhos de consulta pública no quarto trimestre deste ano sobre a lei sindical”, reiterou o representante do Governo. Até ao quarto trimestre do ano, o Executivo vai continuar os trabalhos preparatórios na elaboração do documento, assegurou.

Aos jornalistas, o representante da parte laboral disse ainda que deve haver uma revisão dos padrões do mercado laboral de Macau, já que há “insuficiências”. “Achamos que estas insuficiências devem ser revistas e achamos que um padrão no mercado laboral mais elevado pode melhor garantir os interesses dos trabalhadores, bem como garantir a harmonia das famílias e ao mesmo tempo atrair mais quadros qualificados para voltarem a Macau”, afirmou Choi Kam Fu.

A opinião não foi secundada pelo representante dos patrões. Wong Kuok Seng disse mesmo que, em Macau, “muitos empregadores oferecem condições mais favoráveis do que os padrões no mercado laboral”. Ou seja, permitem aos funcionários tirarem mais do que seis dias de férias por ano. “Assim, não precisamos de fazer uma alteração da lei nem os padrões do mercado laboral”, disse.

O Governo também não concorda numa futura revisão dos padrões laborais em Macau. Wong Chi Hong indicou que o Executivo não tem nenhum plano para a alteração dos padrões do mercado laboral e que recentemente foram feitas sete alterações à lei das relações do trabalho.

Outro tema em discussão foi o aumento dos limites das prestações relativas a acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Para os trabalhadores, os valores praticados não são os ideais. Recorde-se que na última reunião de 2020 o Governo já tinha colocado de lado a hipótese de aumentar os limites de indemnizações nestes casos. “Vamos tomar como referência as estatísticas do sector dos seguros, bem como outras estatísticas, e depois vamos fazer análise para ver a necessidade de elevação dos limites”, respondeu o director da DSAL.

Na reunião de ontem, ficou definido o plano de trabalhos do CPCS ao longo deste ano, que inclui a discussão sobre a revisão dos limites das prestações derivadas de acidentes de trabalho e doenças profissionais, a referida emissão de pareceres sobre o documento de consulta da lei sindical e a discussão sobre a proposta do mecanismo de ajustamento das prestações do regime de segurança social.