Lei Chan U preocupado com os jovens viciados na internet

O último inquérito feito pelo Instituto de Acção Social (IAS) acerca do uso da internet entre os jovens foi em 2012 e, por isso, Lei Chan U acredita que é necessária uma actualização dos dados. O deputado diz que “os efeitos nocivos do vício na internet sobre os jovens não devem ser ignorados”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Lei Chan U quer saber qual o nível de vício pela internet entre os jovens de Macau. Numa interpelação escrita apresentada ontem, o deputado pede ao Governo que avance para um novo inquérito aos jovens relativamente ao uso da internet.

O parlamentar aponta para um inquérito realizado pelo Instituto Ipsos em 23 países, com 18 mil entrevistados, cujos resultados apontam para o facto de dois terços dos inquiridos dizerem que não conseguem imaginar a sua vida sem internet. Porém, “embora a Internet tenha trazido conveniência à vida e ao trabalho das pessoas, também levou a uma dependência crescente da mesma, com muitas pessoas a sofrer de problemas físicos e psicológicos, tais como depressão, ansiedade e solidão devido à utilização excessiva da internet”.

Lei Chan U lembra que a última vez que o Instituto de Acção Social (IAS) fez um inquérito sobre o assunto foi em 2012. Há nove anos, cerca de 30% dos jovens inquiridos foram identificados como “potenciais viciados na internet”. O inquérito também concluiu que os problemas de depressão, ansiedade, solidão, auto-estima, ansiedade social, hostilidade e agressividade, e procrastinação eram mais visíveis entre os jovens viciados na internet do que os dos jovens não viciados.

“Os efeitos nocivos do vício na internet sobre os jovens não devem ser ignorados”, afirma Lei Chan U na interpelação, acrescentando que “a imaturidade e o fraco autocontrolo dos jovens, bem como a sua juventude rebelde e forte sentido de si próprios, dificultam aos pais a monitorização da utilização da internet pelos seus filhos”. Lei Chan U cita o inquérito de 2012 para dizer que as dificuldades mais frequentemente enfrentadas pelos pais no controlo da utilização da internet pelos seus filhos eram “a resistência das crianças”, o “tempo e energia limitados” e a “literacia informática insuficiente”.

Por já se terem passado oito anos desde que foi realizado o último inquérito sobre o tema, Lei Chan U diz que “é necessário actualizar o estudo relevante de forma atempada”. O deputado eleito pela via directa pergunta se as autoridades vão realizar novo inquérito sobre a situação actual relativa ao vício da internet entre os jovens, de modo a “fornecer dados para as autoridades formularem políticas relevantes e lançarem serviços para prevenir e controlar o vício da internet entre os jovens”. “Que políticas ou medidas irão as autoridades tomar no futuro para intervir e prevenir o problema do vício da Internet entre os jovens?”, pergunta Lei Chan U.