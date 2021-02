Centro de Convenções do Galaxy Macau abre este ano, de forma faseada

Infraestrutura promete abalar o sector MICE, fazendo concorrência directa com a Cotai Expo e a Cotai Arena, ambos situados no ‘resort’ integrado Venetian. Vice-presidente Joey Pather assume que a abertura por etapas “depende da resposta do mercado”.

O Centro de Convenções do Galaxy Macau, parte integrante da Fase 3 do resort integrado situado no Cotai, será lançado por etapas a partir da segunda metade deste ano, revelou aos jornalistas o vice-presidente MICE do grupo, Joey Pather, à margem de um evento organizado pela Câmara de Comércio França-Macau que teve lugar ontem de manhã no Sofitel, na península de Macau.

Questionado sobre como se faria essa abertura faseada, Joey Pather assumiu que isso “depende da resposta do mercado” até porque Macau enfrenta alguns desafios em relação aos recursos humanos disponíveis e possíveis restrições de viagens devido à pandemia de Covid-19. “Estamos ainda a pensar, a ouvir as pessoas, e não decidimos qual o sector que abrirá primeiro. Contudo, estamos prestes a concluir o licenciamento e prontos para testes”, assumiu o gestor sul-africano, que revelou que a empresa tem recebido “muitos pedidos de informações” sobre o novo empreendimento.

O novo Centro de Convenções terá 40 mil metros quadrados de área útil distribuídos por quatro andares. A infraestrutura inclui o Galaxy Arena no rés-do-chão – que fará concorrência directa com o Cotai Arena do Venetian – com capacidade para 16 mil pessoas. “Será uma arena multiusos onde tanto podemos assistir a um concerto de música como a um combate de boxe”, explicou Pather.

O espaço terá ainda um salão de exposições com 10 mil metros quadrados; um auditório com capacidade para 650 pessoas; um salão de banquetes que pode albergar 2.400 pessoas; uma sala de conferências com quatro mil metros quadrados; 32 salas de reunião; um salão de baile que pode ter 1.000 pessoas e um novo hotel cinco estrelas, o Andaz Macau, que proporcionará mais 700 quartos no território. “Queríamos que [o empreendimento] tivesse uma aparência icónica e se destacasse. A ideia, desde o início, é a de construir um espaço capaz de proporcionar experiências, pelo que temos muita tecnologia implantada no edifício”, confessou o vice-presidente MICE do Galaxy.

Ainda segundo Pather, a expectativa é de que cerca de 2.000 pessoas possam trabalhar na propriedade, incluindo 200 pessoas dedicadas no Centro de Convenções e cerca de 500 a 600 pessoas nos hotéis, para além de segurança, limpeza e outro pessoal.

No passado domingo, a Galaxy, que esta semana revelará os seus resultados financeiros de 2020, revelou ter assinado um acordo equivalente a 13 mil milhões de patacas com a China Construction, uma unidade local da China State Construction International para a construção da Fase 4 do Galaxy Macau.

A China Construction fornecerá “construção e serviços relacionados, incluindo, mas não se limitando, a gerenciamento, trabalhos temporários, instalações gerais e atendimento, aplicação e gerenciamento de quotas de trabalho; construção de estrutura de caixa de porão, carcaça estrutural, pontes de ligação; e construção e conclusão de todos os pacotes de trabalho especializados através de subcontratados/fornecedores nomeados e/ou contratantes directos”, bem como quaisquer outras tarefas relacionadas com a construção que o operador necessitar.

O projecto de expansão do ‘resort’ integrado inclui ainda um total de cerca de 4000 quartos de hotel e vilas, incluindo quartos familiares e ‘premium’ de alto padrão, além de restauração, lojas e áreas de jogo.

A Fase 4, que deve levar cerca de três anos para ficar concluída, pode potencialmente entrar em andamento antes que a Fase 3 seja concluída.

Macau tem vindo a surgir como o principal destino MICE na região Ásia-Pacífico. O Governo da RAEM tem, efectivamente, apoiado o sector com uma série de medidas para ajudar a desenvolver a indústria, na perspectiva de tornar a economia do território mais diversificada.