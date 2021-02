Apoios na educação devem sofrer mexidas antes da fusão de fundos

Fotografia: Eduardo Martins

A novidade foi ontem divulgada pela Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa (AL) que nos últimos meses, revela a TDM – Rádio Macau, pediu um ponto de situação sobre a junção do Fundo de Ensino Superior, com o Fundo de Desenvolvimento Educativo e o Fundo de Acção Social Escolar, que deve acontecer até 2023.

A comissão revelou ainda que algumas medidas entram em vigor já este ano. Contudo, o Governo ainda se encontra a definir medidas transitórias para a atribuição de bolsas e apoios na área do ensino. A criação do tal fundo único, revela o Governo citado pela TDM – Rádio Macau, “é uma tarefa que necessita de algum tempo”. É preciso que seja revista a Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior e o Regime do Ensino Superior, não esquecendo, acrescenta o Executivo, “que as eleições legislativas de 2021 se avizinham, o referido trabalho de integração dos fundos estará concluído até ao ano de 2023”.

Um “ajustamento adequado” na atribuição dos apoios é, para já, a proposta do Governo liderado por Ho Iat Seng e, de acordo com o parecer da Comissão, há já um “consenso preliminar” no Executivo sobre as tais medidas transitórias.

Bolsas de mérito e de estudo devem ser coordenadas pelo Fundo de Acção Escolar. A Fundação Macau ficará responsável pelas bolsas de mérito para os alunos do exterior (como os dos países de língua portuguesa) estudarem em Macau. Há ainda alterações no que diz respeito à bolsa de mérito para os pós-graduados do interior da China, mas o Executivo, afirmou a Comissão, garante que a concessão não fica comprometida.

O “Programa Mil Talentos”, criado há cinco anos para apoiar jovens a realizar actividades de intercâmbio no interior da China, acaba. Estava sob a alçada da Fundação Macau e será “substituído por outras actividades juvenis que serão desenvolvidas pelos serviços da área da educação”.

No campo da investigação académica, os apoios para as ciências sociais e humanas ficam à responsabilidade da entidade dirigida por Wu Zhiliang, enquanto o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia é a entidade responsável pelos subsídios para a ciência e tecnologia, precisamente.

Ainda assim, os deputados mostram-se preocupados com a possibilidade de sobreposição de bolsas. Contudo, o Governo garante que isso não deve suceder, pois os estudantes só podem optar por uma, ainda que possam concorrer a várias.

Por fim, o financiamento de instalações escolares continua a ser feito pela Fundação Macau e pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo. Os projectos por concluir em sete escolas do território devem terminar em 2024. Em 2025, os novos são assegurados pelo novo fundo.