Sulu Sou quer mais transparência na contratação de consultores para gabinetes de altos cargos

Numa interpelação escrita enviada ontem ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau criticou a falta de transparência no processo de contratação de consultores para o Gabinete do Chefe do Executivo e dos secretários, e exigiu justificações para o facto de quatro secretarias terem recorrido ao aumento excepcional do número de assessores através da aprovação do Chefe do Executivo.

Eduardo Santiago

O deputado Sulu Sou enviou ontem uma interpelação escrita ao Governo com críticas ao processo de contratação de consultores para os gabinetes dos secretários e do Chefe do Executivo. No documento enviado, o vice-presidente da Associação Novo Macau considerou haver falta de transparência nos processos de contratação de consultores para gabinetes de altos cargos e assinalou que devem ser feitas alterações para evitar situações de “redundância e nepotismo”.

Para Sulu Sou, o actual Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos secretários devia conter informações mais detalhadas sobre as funções e responsabilidades dos consultores contratados, e recordou que das cinco secretarias, apenas a dos Transportes e Obras Públicas não solicitou ao Chefe do Executivo aprovação para contratações excepcionais de assessores, que, por regra, não podem ser mais do que cinco.

“Como o sistema existente de consultoria dos gabinetes não é transparente, e pode mesmo ser reduzido a uma recompensa política, posso perguntar ao Governo: que mecanismos internos e externos existem para controlar os verdadeiros deveres e responsabilidades dos consultores dos gabinetes para avaliar a sua eficácia na administração do Governo; e se irá alterar as disposições existentes para as melhorar de uma forma objectiva?”, questionou Sulu Sou depois de frisar que o actual sistema de contratação dos altos cargos “não é transparente”, e que é fácil “criar redundância e nepotismo”.

Nesse sentido, o vice-presidente da Associação Novo Macau considerou ser importante haver mais controlo neste tipo de contratações, uma vez que a população, em geral, não tem qualquer informação sobre que tipo de trabalho é efectuado por consultores com “salários elevados e, na sua maioria, excedem o limite do número de assessores”.

“A fim de permitir ao público controlar se os consultores dos vários gabinetes dos secretários e do Chefe do Executivo possuem efectivamente as qualificações académicas ou qualificações especiais correspondentes, irá o Governo: alterar o requisito existente de que a base da nomeação, bem como as qualificações académicas e profissionais dos conselheiros dos gabinetes, sejam divulgadas na aprovação da sua nomeação?”, vincou Sulu Sou.

Por fim, o deputado pediu explicações para o facto de haver apenas uma secretaria sem contratações excepcionais de consultores. “Como o número de consultores na maioria dos gabinetes dos secretários excede o limite estatutário [de cinco], a excepção da aprovação pelo Chefe do Executivo para cargos adicionais tornou-se a norma. A fim de evitar um aumento indiscriminado do número de consultores, irá o Governo: examinar mais rigorosamente a procura efectiva de consultores nos gabinetes dos secretários? Se o número de consultores adicionais for aumentado numa base excepcional, serão também anunciadas as justificações específicas relevantes?”, questionou Sulu Sou.