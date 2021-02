Spotify chega a Macau este ano

A plataforma de ‘streaming’ Spotify anunciou esta segunda-feira que vai reforçar a sua presença internacional com 80 novos mercados, entre os quais Macau. Durante o evento online intitulado “Stream On”, a empresa anunciou as diversas novidades previstas para este ano “como um compromisso contínuo de construir um ecossistema de áudio verdadeiramente sem fronteiras”.

A expansão prevista para este ano prevê a apresentação do serviço de ‘streaming’ áudio a mais de um bilião de pessoas, sendo que a plataforma irá adicionar 36 idiomas. “A nossa dedicação a artistas e utilizadores internacionais é inabalável. Trabalhando em estreita colaboração com criadores e parceiros locais, ofereceremos uma experiência Spotify que atenda às necessidades exclusivas de cada mercado, com traduções de idiomas em escala e formatos de pagamento especializados”, revelou a empresa.

A empresa sueca pretende que “as diversas e ricas culturas musicais existentes em cada um desses mercados sejam capazes de alcançar o público global do Spotify“. “À medida que entrarmos em novos mercados, iremos acelerar a descoberta de mais géneros como K-Pop, reggaeton e amapiano, que conquistarão um lugar na arena musical global”, afirma ainda a empresa

“Ao alcançar ainda mais países na Ásia, África, Europa e América Latina, estamos a dar a milhões de novos criadores a oportunidade de criar, descobrir e construir uma carreira na criação de áudio – e dando, igualmente, a oportunidade a um bilião de novos fãs para ouvir”, conclui o Spotify.

Em cada novo mercado, a plataforma pretende trabalhar com criadores e parceiros locais para expandir as ofertas de música e entregar uma experiência que atenda às necessidades exclusivas de cada local. A empresa pretende colocar disponíveis em todos os mercados os seus planos grátis e premium, sendo que em mercados seleccionados, o Spotify oferecerá opções individuais, familiares, duo e de estudante.

Para além de Macau, o Spotify estará disponível em Angola, Antígua e Barbuda, Arménia, Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Butão, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboja, Camarões, Chade, Comores, Costa do Marfim, Curaçao, Djibouti, Dominica, Eswatini, Fiji, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gana, Grenada, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Guiana, Haiti, Jamaica, Quénia, Kiribati, Quirguistão, Laos, Lesoto, Libéria, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Ilhas Marshall, Mauritânia, Maurícias, Micronésia, Mongólia, Moçambique, Namíbia, Nauru, Nepal, Níger, Nigéria, Paquistão, Palau, Papua Nova Guiné, Ruanda, Samoa, São Marino, São Tomé e Príncipe , Senegal, Seychelles, Serra Leoa, Ilhas Salomão, Sri Lanka, St. Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uganda, Uzbequistão, Vanuatu, Zâmbia e Zimbábue.