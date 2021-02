Residente acusado de desviar garrafas de whiskey em 2020 foi detido por nova burla de 420 mil HKD

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um residente de Macau, de 32 anos, no passado dia 22 de Fevereiro, por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado e falsificação informática num esquema de troca de dinheiro, que terá lesado três pessoas em 420 mil dólares de Hong Kong (HKD). O suspeito, que ontem foi presente ao Ministério Público, estava sob medida de coacção de apresentação periódica na polícia depois de ter sido detido, no ano passado, num caso de desvio de garrafas de whiskey para o interior da China que terá lesado um residente de Macau em 138 mil patacas.

“Entre o dia 10 e 15 de Fevereiro, a PJ recebeu queixa de três pessoas que alegaram ter entregue dinheiro ao suspeito, que lhes prometeu troca de dinheiro com uma taxa mais favorável”, começou por explicar o porta-voz da PJ, acrescentando que as três vítimas são conhecidas do suspeito, sendo uma delas colega de trabalho. “O colega do suspeito sofreu um prejuízo de 223 mil HKD, enquanto que as restantes vítimas sofreram um prejuízo de 167 mil HKD e 30 mil HKD. O prejuízo total das três vítimas foi de 420 mil HKD”, indicaram as autoridades.

De acordo com as informações recolhidas na investigação, o suspeito terá dito aos seus conhecidos que conseguia trocar yuan por HKD numa taxa mais favorável de 1.000 HKD para 855 yuan. “A PJ apurou que a taxa seria 2,6% mais favorável do que no banco ou na loja de câmbio naquela altura”, referiu o porta-voz da PJ.

No dia 27 e 28 de Janeiro, a primeira vítima do suspeito trocou, em duas ocasiões, 23 mil e 200 mil HKD, respectivamente, sendo que o suspeito enviou a confirmação da transferência bancária e os respectivos dados para o telemóvel do colega com mais de 50 anos através da captura de uma alegada imagem da aplicação bancária com a confirmação de envio do dinheiro. “No entanto, a vítima verificou que não tinha recebido a transferência e, por isso, exigiu o seu dinheiro de volta. Para ganhar tempo, o suspeito alegou que o dinheiro tinha sido congelado pelo banco, o que levantou ainda mais suspeitas junto da vítima, que apresentou queixa na PJ no dia 15 de Fevereiro”.

Segundo a PJ, no início de Fevereiro, o suspeito voltou a utilizar o mesmo esquema para ficar com o dinheiro de duas pessoas conhecidas, um homem e uma mulher, que juntaram um montante de 197 mil HKD. “A entrega do dinheiro decorreu perto do apartamento do suspeito e com o mesmo intuito: troca de dinheiro com uma taxa mais favorável. Segundo a investigação, o suspeito utilizou o mesmo esquema e enviou às vítimas capturas de imagem do telemóvel com alegadas transferências efectuadas com sucesso. Ambas vítimas verificaram depois os seus extractos bancários e, após constatarem ter sido alvo de burla, apresentaram queixa na PJ”, indicou o porta-voz da PJ.

Antes da apresentação da queixa destas duas vítimas, o suspeito saiu de Macau a 8 de Fevereiro e só regressou ao território no dia 22 de Fevereiro, pelas 14h00, tendo sido interceptado pela PJ no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. “Ao ser identificado, a PJ descobriu que este suspeito foi recentemente acusado de um crime de burla de valor elevado e estava sob medida de apresentação periódica por causa de um caso de burla de venda de álcool por um montante acima das 100 mil patacas. O suspeito acabou por confessar o crime e disse que tinha dívidas do crime anterior. O homem de 32 anos alegou também que tem o vício do jogo e que pretendia arranjar dinheiro para jogar nos casinos com o intuito de ganhar mais dinheiro e assim liquidar as dívidas de um crime cometido no ano passado. Para além disso, o homem é suspeito de falsificação informática. O suspeito assumiu ter adquirido as imagens falsas das transferências bancárias no interior da China, onde terá pago 80 yuan por cada imagem com alegadas transferências bancárias online realizadas com êxito com todos os valores descriminados e a frase ‘Os fundos foram transferidos’”, revelaram as autoridades.

Recorde-se que em Outubro do ano passado, o suspeito foi detido pela Polícia Judiciária devido a uma burla num negócio de contrabando de sete garrafas de whiskey para o interior da China. Na altura, o homem admitiu ter falsificado o BIR de um alegado contrabandista para desviar sete garrafas de whiskey, no valor de 138 mil patacas, que estavam armazenadas numa loja nas Portas do Cerco, para, posteriormente, vendê-las por 100 mil patacas e assim liquidar uma dívida de jogo.