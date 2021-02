Pereira Coutinho voltou a questionar critérios dos testes de segurança para o parque dos pneus

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado Pereira Coutinho não ficou satisfeito com a resposta do Governo sobre os critérios dos testes de segurança do parque do Paraíso dos Pneus, na Taipa, e enviou uma interpelação escrita ao Executivo onde questiona os critérios que serão adoptados para a “contratação de uma entidade profissional independente” que teste “se o teor de metais pesados contidos nos pneus corresponde à exigência de segurança”.

“[O Governo] não respondeu se os resultados dos testes iam ser divulgados atempadamente nem tão pouco à questão sobre a responsabilização dos governantes quanto a um eventual problema de saúde dos residentes devido ao parque de pneus”, referiu o deputado numa interpelação escrita enviada ontem ao Executivo.

Na opinião de Pereira Coutinho, o Governo deve assegurar “o uso saudável das instalações” e divulgar “atempadamente as informações respectivas para a população ficar a saber que os testes aos pneus realizados pelo Governo satisfazem absolutamente os critérios internacionais de segurança, fazendo assim dissipar as suas dúvidas”. “Quais são os critérios que o Governo vai adoptar para a contratação de uma entidade profissional independente e para testar se o teor de metais pesados contidos nos pneus corresponde à exigência de segurança?”, questionou.

Nesse sentido, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) quis também saber “quando é que o Governo vai submeter os pneus, que são matérias-primas destinadas à construção do referido Parque, a testes realizados por uma entidade terceira independente? Para evitar que a população não consiga ficar descansada ao utilizar as instalações de lazer em causa, e fazer dissipar as suas preocupações, o Governo vai divulgar atempadamente o relatório dos testes?”.

A terminar, Pereira Coutinho assinalou que “caso os residentes contraiam doenças devido à manutenção inadequada dos pneus da zona de lazer, o Governo deve efectivar a responsabilização junto dos governantes que cometam falhas, por forma a manter uma atitude de rigor desde a construção do parque de pneus até à sua manutenção e verificação após a inauguração, salvaguardando assim a saúde da população. Vai fazê-lo?”.