“Patriotismo serôdio não leva a lugar algum”

A afirmação é do advogado português Sérgio de Almeida Correia em jeito de comentário à posição expressa ontem num seminário sobre o princípio ‘Um País, Dois Sistema’ promovido pela Associação para o Estudo da Política de Desenvolvimento de Hong Kong e Macau.

Só patriotas devem assumir posições de poder em Macau. Esta é uma das principais ideias surgidas durante um seminário sobre o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ promovido pela Associação para o Estudo da Política de Desenvolvimento de Hong Kong e Macau (AEPDHKM), conforme avançou a TDM – Rádio Macau, na passada segunda-feira à noite.

Os defensores da ideia consideram mesmo que devem ser criados mecanismos que excluam à partida candidatos a deputados para a Assembleia Legislativa de Macau. O vice-presidente da AEPDHKM, Lok Wai Kin, afirmou, cita a rádio local, que “a educação nacional deve começar desde criança, facilita as coisas para que as pessoas tenham um entendimento correcto da nação. A identidade nacional, a identidade, é importante”.

O responsável reiterou ainda que é preciso “trabalhar mais” para “facilitar a entrada de patriotas em cargos públicos”. “A governação não deve ser controlada por aqueles que não gostam do país ou da identidade nacional, que promovem activamente o separatismo e que estão em conluio com forças externas”, defendeu.

A linha de pensamento acompanha o que, horas antes, em Pequim, Xia Baolong, director do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado (HKMAO, na sigla inglesa), afirmou, dizendo que o sistema eleitoral deve ser alvo de reformas que assegurem que apenas os patriotas possam chegar ao poder. “Apenas em Hong Kong algumas pessoas iriam exibir a sua rebelião contra a sua pátria ou até mesmo assumir a sua oposição ao país, a sua rejeição [ao Governo Central]”, disse o dirigente político chinês, a menos de duas semanas da sessão anual da Assembleia Nacional Popular.

“Confunde-se lealdade ao Partido Comunista chinês com lealdade à China”

Ouvido pelo PONTO FINAL, o advogado português Sérgio de Almeida Correia considera estas posições como “sem sentido”. Para o causídico, as declarações “não têm qualquer fundamento e não têm sustentabilidade na Lei Básica de ambas as regiões administrativas especiais”.

Sérgio de Almeida Correia considera que este tipo de afirmações surgem de pessoas com fidelidade, não à República Popular da China ou a Macau, mas são manifestações de fidelidade ao Partido Comunista chinês. “De tempos em tempos, aparece gente que gosta de mostrar serviço a Pequim. Gente que tem causado mais dano a Macau e a Hong Kong do que benefício”.

Estas posições, refere o advogado português radicado em Macau, “são excessivas” e mostram como “o patriotismo serôdio não leva a lugar algum”. “Existem duas Leis Básicas que é preciso respeitar, pelo menos até 2047 e 2049. Há compromissos assinados pela China com o Reino Unido e com Portugal. Só consigo entender estas declarações numa situação de grande confusão por partes das pessoas. Confunde-se lealdade ao Partido Comunista chinês com lealdade à China”.

Com a celebração dos 100 anos do Partido Comunista chinês à porta – comemora-se a 1 de Julho, apesar do primeiro congresso se ter realizado a 23 de Julho –, “talvez as pessoas queiram mostrar trabalho”. “Não existe uma definição legal do que é ser patriota. Patriotas todos nós somos. Qualquer pessoa se revê no seu país, na sua cultura, gastronomia e tradições. Os chineses entendem bem a sua realidade e a história da China. O resto são questões meramente de natureza ideológica”, defende o advogado, que admite que com a chegada ao poder de Xi Jinping, em 2012, as coisas mudaram sobremaneira.

“A partir de 2012, mas em especial depois de 2017, o regime chinês fechou-se ainda mais. Iniciou-se um processo de purga interna e efectuaram-se alterações na Constituição chinesa. Tudo o que tem acontecido nos últimos anos, nada tem a ver com a matriz fundadora das regiões administrativas especiais, contrariando o que foi acordado com ingleses e portugueses”, conclui o advogado, que lamenta “posições fundamentalistas”.

Por causa de Hong Kong

Para o académico Larry So, estas questões são agora mais afloradas por causa de Hong Kong. Em Macau, constata, as pessoas acabam por ser mais patriotas do que na região vizinha, por isso, o analista político não vê que seja necessário no território assumirem-se posições extremadas. “Muitas vezes o que sucede é que há alguém que gosta de demonstrar ao Governo Central a sua lealdade e apreço”, começou por dizer Larry So.

O politólogo assumiu em seguida que “os chineses, no geral, amam mais a China como país do que a qualquer partido”, referindo que, “claro, a China tem uma realidade muito particular”.

So lembra ainda que Macau tem as coisas muito bem consagradas na Lei Básica e que, ao longo dos tempos, macaenses e portugueses podem, e “têm vindo a almejar a cargos no Governo, inclusive concorrer à Assembleia Legislativa”. O académico remata o seu pensamento ressalvando que estas situações “nada têm a ver com raça ou cor de pele.”