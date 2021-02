O corpo como um meio aberto na expressão da essência da arte performativa, no Armazém do Boi

O Armazém do Boi vai organizar no sábado, das 15h00 às 18h00, o Festival Internacional de Artes Performativas de Macau (MIPAF), que irá contar com vários artistas, não apenas locais, mas de regiões vizinhas, como Hong Kong, Xangai, Kunming e Chongqing. O festival, que decorre desde 2005, promove a arte conceptual que destaca a performance individualizada utilizando o corpo, experimentando com elementos teatrais, centrados no tempo, espaço, ocasionalidade e interactividade, tendo como tema este ano, precisamente “O corpo como um meio aberto”.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O Festival Internacional de Artes Performativas de Macau (MIPAF) realiza este sábado a sua 15.ª edição com dois artistas de Macau e 15 das regiões vizinhas, como Hong Kong e de várias cidades do continente.

“Nós temos dois shows, um no dia 26 e outro no dia 27, à tarde. Não haverá ensaios para nenhum dos shows, pois seguimos o princípio da arte ao vivo e tomamos em conta as propostas, hora de chegada, materiais e espaço do artista”, revela Oscar Cheong, coordenador técnico do Armazém do Boi ao PONTO FINAL.

Em relação aos artistas convidados, de Macau estão Luciano Ho e Judy Lei. Luciano Ho é um artista com uma formação em literatura e história chinesa, é escritor e participa frequentemente em peças de teatro, enquanto que Judy Lei é uma recente graduada do Instituto de Artes Plásticas para pós-graduados, da Universidade Tainan em Taiwan, com um diploma em arte conceptual e criação em forma.

O tema da edição deste ano é “O corpo como um meio aberto”. “Este ano quisemos ter um conceito mais aberto para as nossas artes performativas, visto que o corpo esteve sempre descrito na história de arte, e nós quisemos voltar o foco para o próprio corpo, ao vivo, exposto aos elementos do teatro experimental, incorporando o processo, espaço, a incerteza e a fluidez”, indica o coordenador, acrescentando que “esta edição visa observar e examinar o nosso ambiente partilhado, com um foco na exploração de ideias únicas e na essência da arte corporal”.

Quando questionado em como a pandemia afectou o planeamento dos eventos no museu, Oscar Cheung revela que, apesar de terem sido afectados pela situação, para esta edição, nunca lhes passou pela cabeça cancelar, e se não fosse possível organizar o evento ao vivo, fariam-no virtualmente, utilizando gravações prévias da performance de cada artista ou através de uma sessão de encontro com cada artista na sua localização virtualmente, se o suporte técnico o permitisse.

Yuenjie Maru, um dos artistas convidados a apresentar o seu trabalho no evento, de Hong Kong, descreve-se como bailarino de improvisação, que ensina também a pessoas com deficiências físicas e mentais. “O meu trabalho intitula-se ‘Os segmentos do silêncio e isolamento’ e é uma performance que pretende mostrar o isolamento sofrido neste período da pandemia, a distância social tornando-se o nosso novo ‘normal’ e sempre com a máscara, sem conseguirmos ver as faces das pessoas”, revela.

O artista diz sentir muito o afastamento gradual das relações humanas e revela que em Hong Kong sente-se isso ainda de uma maneira mais forte, e não é apenas devido à situação com o vírus, mas também “devido à situação das políticas do nosso Governo” aponta. O artista lamenta que as regras e políticas têm sido contraditórias e confusas, e dá um exemplo. “Em Hong Kong é-nos dito que é proibido dançar na rua, mas que em locais fechados já é permitido, e isso parece-me contraditório, sem algum sentido ou lógica. Sinto que a comunicação entre as pessoas está cada vez mais a mudar, e no meu trabalho espero poder virar o espelho às pessoas em relação ao que nos estamos a tornar”, conclui.