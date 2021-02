Macau e Hong Kong trocam informações sobre combate e prevenção de corrupção eleitoral

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O comissário contra a Corrupção, Chan Tsz King, reuniu-se recentemente, por videoconferência, com o comissário da Comissão Independente contra a Corrupção (ICAC) de Hong Kong, Simon Peh Yun-lu, para troca de informações e experiências sobre os desafios da pandemia em ano de eleições legislativas.

Segundo a informação divulgada em comunicado pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC), as autoridades de Hong Kong partilharam “experiências no âmbito do trabalho de promoção” tendo como objectivo “o combate e a prevenção da corrupção eleitoral, com vista a realizar efectiva e eficazmente os trabalhos em prol de eleições limpas, assegurando que as eleições legislativas de Macau decorram num ambiente íntegro, justo e imparcial”.

Na mesma reunião, Chan Tsz King fez uma breve apresentação dos trabalhos desenvolvidos em Macau, assim como os resultados alcançados pelo CCAC ao longo de mais de um ano após a sua tomada de posse, incluindo o “reforço da equipa de investigação e o bom resultado na promoção da apresentação de denúncias identificadas”.

De acordo com Chan Tsz King, a cooperação na investigação de casos entre as duas regiões não parou durante o período da epidemia e manifestou vontade de ver “retomado gradualmente o intercâmbio entre o pessoal após a estabilização da situação epidémica”. Já Simon Peh Yun-lu destacou a adesão da ICAC a várias organizações internacionais de combate à corrupção de forma activa e a realização de conferências internacionais, assim como a co-organização de cursos de formação com a Associação Internacional de Autoridades contra a Corrupção (IAACA).

Os dois dirigentes trocaram ainda “impressões sobre a cooperação na construção de uma sociedade íntegra na Grande Baía”, bem como “entre Guangdong, Hong Kong e Macau” numa reunião por videoconferência que contou com a presença da adjunta do Comissário contra a Corrupção de Macau e directora dos Serviços contra a Corrupção, Ao Ieong Seong, o chefe do Gabinete, Chan In Chio, e o director de Operações da ICAC de Hong Kong, Yau Shu Chun.