João Miguel Barros apresentou na Livraria Portuguesa um pedaço de requinte

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O fotógrafo e advogado João Miguel Barros apresentou ontem, ao final da tarde, o seu mais recente livro. Trata-se de uma edição de luxo, limitada a 150 exemplares, que é a base da monografia sobre o seu trabalho, publicada pela Photo London. Para uma plateia composta, desde fotógrafos profissionais e amadores a gente da mais diversa proveniência, o autor falou sobre o seu trabalho e sobre as suas ideias para o futuro, que passam pela criação de uma galeria/livraria/editora dedicada à fotografia em Lisboa, bem como das exposições que pretende produzir em Portugal, enquanto curador. Estes projectos só devem ver a luz do dia quando a pandemia de Covid-19 ficar controlada, constatou o autor. João Miguel Barros teve ainda tempo para deixar, novamente, um repto aos fotógrafos locais. “Conheço diversos fotógrafos em Macau com imensa qualidade e, hoje, estão aqui alguns deles. Tirem os esqueletos do armário. Façam coisas, não tenham medo. Mostrem as vossas fotografias. Publiquem zines”, apelou. A apresentação da obra e do autor tiveram a cargo de Lúcia Lemos, na Creative Macau, e de Ricardo Pinto, director do jornal PONTO FINAL. O novo trabalho de João Miguel Barros está à venda na Livraria Portuguesa, mas devido ao seu número reduzido de exemplares, pode esgotar a qualquer momento. O autor aproveitou ainda a ocasião para apresentar a caixa para coleccionadores da Zine Photo, que também é um objecto pensado e produzido com muita qualidade.