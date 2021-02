Ella Lei quer saber se o Governo vai ouvir cidadãos quanto à remodelação da Praça Ferreira Amaral

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada ontem ao Executivo, Ella Lei quer saber se o projecto de remodelação do auto-silo da Praça de Ferreira do Amaral terá em consideração as opiniões dos cidadãos.

O Governo já deu início aos trabalhos de remodelação da Praça de Ferreira do Amaral. Foi reordenado o trânsito e as paragens de autocarros. Numa segunda fase das obras, as autoridades vão focar-se no auto-silo, que vai servir para o estacionamento de autocarros.

Nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para este ano, a área dos Transportes e Obras Públicas indica que, ao longo do ano, seriam aperfeiçoadas as instalações das paragens de autocarro e do estacionamento, “em prol da melhoria das condições de espera de autocarros, em resposta às necessidades dos passageiros”.

Na interpelação, Ella Lei assinala que a Praça de Ferreira do Amaral e as vias associadas são “uma das principais artérias de tráfego em Macau, com um grande número de autocarros a parar nas paragens e dezenas de milhares de passageiros a usar a estação diariamente”.

Ella Lei diz que “o público está preocupado com a forma como as autoridades irão assegurar a razoabilidade da proposta de melhoramento, e também está preocupado com os inconvenientes causados pelo caos do tráfego durante os trabalhos de melhoramento”.

Por isso, a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) pergunta se as autoridades vão ouvir as opiniões dos cidadãos na elaboração do plano. “Como se pode estabelecer uma comunicação adequada com os utilizadores e evitar propostas irrealistas?”, questiona a deputada. Por fim, Ella Lei pergunta também quando é que irão começar os trabalhos de melhoramento relativamente ao estacionamento dos autocarros.

A.V.