André Cheong marcou presença no arranque do curso de liderança na Função Pública da UM

FOTOGRAFIA: UNIVERSIDADE DE MACAU

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, marcou presença na cerimónia de abertura da segunda edição do Curso de Formação de Liderança para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, co-organizado pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) e pela Universidade de Macau (UM).

Em representação do Chefe do Executivo, André Cheong partilhou impressões com os 27 formandos e explicou-lhes que Ho Iat Seng “dá uma enorme importância ao que considera ser um promissor Curso de Formação de Liderança para os Trabalhadores dos Serviços Públicos”.

André Cheong agradeceu à Universidade de Macau as instalações e condições de trabalho para que os “formandos possam aproveitar o período de três meses para uma profícua aprendizagem e discussão mútua, de modo a analisarem, em conjunto, os problemas e desafios enfrentados pelos diversos serviços públicos”. Para além disso, o secretário prometeu uma nova visita “na segunda quinzena de Março” para “trocar impressões com os formandos” e auscultar as “suas opiniões tendentes ao aperfeiçoamento da organização do curso”.

Na cerimónia de arranque da segunda edição desta formação, o director dos SAFP, Kou Peng Kuan, afirmou que a futura formação dos trabalhadores dos serviços públicos apostará em três eixos: formação sobre Constituição, Lei Básica e realidade nacional, quadros qualificados e melhoramento de liderança e articulação com as orientações e os trabalhos prioritários de acção governativa.

O dirigente encorajou os formandos a “aproveitarem esta oportunidade de auto-aperfeiçoamento” para poderem, no futuro exercício de funções, “pôr em prática os conhecimentos adquiridos, potenciarem ao máximo as suas capacidades aquando da implementação das acções governativas no âmbito do respectivo serviço e, conforme as funções dos serviços a que pertencem, impulsionarem a integração de Macau na conjuntura de desenvolvimento nacional e a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.

Segundo o comunicado da Universidade de Macau, o “Curso de Formação de Liderança para os Trabalhadores dos Serviços Públicos” é frequentado “mediante suspensão provisória das actividades profissionais para reciclagem”, e visa “formar mais quadros qualificados para a RAEM, com capacidade profissional e de gestão pública”. A presente edição terá uma duração de três meses e conta com a participação de 27 formandos provenientes de diversos serviços, com experiência profissional, bom desempenho e recomendados pelos serviços ou entidades tutelares a que pertencem.