Agnes Lam pergunta quais as razões para a baixa taxa de resolução de casos de maus-tratos a animais

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A deputada apresentou ontem uma interpelação escrita ao Governo em que se foca nos maus-tratos a animais, após uma série de descobertas de cadáveres. Agnes Lam pergunta se as autoridades têm algum plano para melhorar as técnicas de investigação no sentido de aumentar a taxa de resolução deste tipo de crimes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de seis gatos mortos terem sido descobertos no Bairro do Iao Hon, Agnes Lam alertou o Governo sobre a situação e, numa interpelação escrita, pede às autoridades que melhorem as técnicas de investigação relativamente a estes casos. O título da interpelação da deputada é: “Os casos de maus-tratos a animais não devem ficar por resolver. Os métodos de investigação devem ser melhorados e os resultados das investigações devem ser divulgados regularmente”.

“No passado, muitos casos de crueldade contra animais não foram resolvidos porque os culpados não puderam ser encontrados”, assinala a deputada, que alerta para o facto de que, na sua opinião, uma pessoa com propensão para a crueldade contra animais possa vir a passar à violência contra pessoas. “Estes casos de abuso de animais são um sinal de aviso para a segurança da comunidade e têm de ser levados a sério”, sublinha. Por isso, “as forças policiais devem também melhorar os seus métodos de investigação e estabelecer um mecanismo regular para divulgar os resultados dos casos de maus-tratos a animais, para que o público possa ser informado”, diz a docente universitária.

Agnes Lam defende que, para recolher provas para a investigação, há que recolher atempadamente os cadáveres. Assim, diz que as autoridades devem intensificar a informação para o público sobre o que fazer aquando se descobre um cadáver na rua. A deputada lembra o caso que ocorreu há um mês nos Jardins do Oceano, em que as autoridades só foram alertadas da morte de cinco gatos várias semanas depois do sucedido.

A deputada lembra que, em Agosto do ano passado, começou a funcionar a quarta fase do sistema de videovigilância, ‘Olhos no Céu’, tendo sido instaladas 1.620 câmaras. Agnes Lam refere que as câmaras de videovigilância ajudaram a resolver 5.082 casos, incluindo homicídios, tráfico de droga, roubo, furto e fogo posto, por exemplo. “No entanto, a maioria dos casos de crueldade contra os animais no passado não foram resolvidos porque os seus autores não puderam ser encontrados”, ressalva.

“Quais são as razões para o fracasso na resolução dos casos? Quais são as razões para não ser possível resolver os casos?”, questiona Agnes Lam, que diz também que existe uma “percepção geral” de que as autoridades não atribuem importância a casos de maus-tratos a animais. “Existe alguma formação para os investigadores para lidar com casos de crueldade contra os animais, como nas regiões vizinhas?”, interroga, acrescentando: “Como serão melhorados os métodos de investigação para aumentar a taxa de detecção?”.

Na opinião de Agnes Lam, os cidadãos não estão sensibilizados para o facto de terem de comunicar às autoridades caso encontrem cadáveres de animais na rua. Por outro lado, Agnes Lam lamenta que no site do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) não haja referência ao número de acusações por crueldade contra animais. “As estatísticas não estão disponíveis. Não há informações sobre violações de obrigações por parte dos proprietários – por exemplo, falha em garantir a segurança do alojamento dos animais – ou mesmo abuso dos animais”, afirma, aproveitando para questionar qual o número de acusações relativas a esse crime.