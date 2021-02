Regras de quarentena obrigatória podem ser alteradas após vacinação da população, dizem Serviços de Saúde

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Os representantes dos Serviços de Saúde assumiram ontem que as políticas de quarentena obrigatória no território poderão ser alteradas caso seja criada uma barreira de protecção imunitária em Macau, com a vacinação contra a Covid-19 de grande parte da população. Sobre a possibilidade de antecipar a fase de vacinação dos trabalhadores não-residentes, Lo Iek Long frisou que a prioridade das autoridades são os residentes locais, apesar da fraca adesão no primeiro dia de inoculações para a população em geral. Já o próximo lote de vacinas da BioNTech que chegará a Macau, é proveniente da Alemanha e estará disponível em Março, assegurou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença.

Eduardo Santiago

Os Serviços de Saúde frisaram ontem que as políticas de quarentena obrigatória no território só poderão ser revistas quando houver uma barreira de protecção imunitária. Na habitual conferência de imprensa de actualização dos números da pandemia, Lo Iek Long assinalou que esse cenário só será possível com a vacinação de uma grande parte da população contra a Covid-19.

“Segundo dados científicos, a vacinação pode reduzir os riscos de morte e infecção, por isso, quanto maior for a taxa de cobertura da vacinação, melhor. Até ao momento ainda não temos indicações claras para substituir algumas das medidas de entrada e saída nas fronteiras. Estamos em negociações com as autoridades do interior da China e vamos discutir sobre essa possibilidade, mas até ao momento não há um plano concreto porque qualquer medida implementada tem de ser recíproca. Estamos abertos a essas possibilidades [fim das quarentenas], mas vamos tomar como referência as medidas das zonas vizinhas”, afirmou Lo Iek Long em conferência de imprensa no dia em que arrancou o plano de vacinação de todos os residentes.

Sobre o balanço do primeiro dia, o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário mostrou-se optimista quanto ao processo de vacinação da população. “Hoje [segunda-feira] tivemos um total de 2.600 pessoas que fizeram marcação, e até às 12h00 mais de 1.200 pessoas receberam vacinação. O primeiro dia de vacinação decorreu sem qualquer problema. Claro que houve um ou outro efeito secundário, como fadiga ou dores no local da injecção, mas não há nenhum caso severo que precise de acompanhamento e os 12 postos de vacinação estão a registar uma boa ordem”, indicou o representante dos Serviços de Saúde, adiantando depois que o próximo lote de vacinas da BioNTech será disponibilizado, em princípio, no mês de Março. Questionado sobre mais pormenores, Lo Iek Long disse apenas que os “arranjos da distribuição serão com base nesta primeira ronda” e que “a vacina da BioNTech e da Pfizer são iguais pois provém da mesma técnica”.

Em relação ao número de pessoas que será necessário vacinar para que Macau tenha uma barreira de protecção imunitária, os representantes dos Serviços de Saúde não souberam apresentar um valor. “Quanto ao número de pessoas necessário para constituir uma barreira de protecção imunitária, isso pode variar. Depende do número de pessoas, da região em si e da taxa de incidência do vírus, assim como a protecção das próprias vacinas distribuídas nessa região. Não temos um valor exacto quanto ao número de pessoas necessário para criar esse efeito, mas segundo dados científicos, quanto mais pessoas, melhor. Se a maior parte de as pessoas poderem ser vacinadas, melhor”, reforçou Lo Iek Long.

Em lista de espera para fazer marcações estão os trabalhadores não-residentes (TNR). Questionado sobre a possibilidade de os Serviços de Saúde poderem antecipar a data para o arranque da vacinação dos TNR, o representante dos Serviços de Saúde disse que a prioridade neste momento são os residentes de Macau. “Temos três fases de vacinação em Macau. Hoje [segunda-feira] começou a segunda fase. Sobre a terceira fase para a vacinação dos trabalhadores não-residentes esperamos que possam ser vacinados, mas devemos considerar primeiro a vacinação dos residentes locais. Devemos ponderar a vacinação quando os residentes locais estiverem vacinados, podemos ter de proceder mais cedo à data da vacinação dos TNR”, assumiu.

Restrições em análise

Na conferência de imprensa, os Serviços de Saúde foram questionados sobre eventuais conversações com as autoridades chinesas para que as restrições de entrada de residentes de Macau de nacionalidade estrangeira no interior da China fossem levantadas. “Quanto às saídas, Macau não tem quaisquer restrições. Só lançámos restrições na entrada. Até esta data só podemos ver a situação de Macau e só podemos criar restrições para a entrada de fronteiras. Quanto tivermos mais informações sobre isso [residentes estrangeiros poderem ir à China] iremos anunciar de imediato”, garantiu Lo Iek Long.

Em conferência de imprensa, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, explicou também que a vacina da BioNTech em Macau “virá directamente da Alemanha” e que a 27.ª ronda do plano de distribuição de máscaras terá início na sexta-feira, com os locais de venda e preços iguais às rondas anteriores. “Cada pessoa poderá comprar 30 máscaras por 24 patacas. Durante a 26.ª ronda de distribuição de máscaras foram vendidas 6,43 milhões de máscaras. No total, foram vendidas 180 milhões de máscaras desde a primeira ronda”.

Já a representante da Direcção dos Serviços de Turismo indicou que, ontem, estavam 2.112 pessoas em observação médica nos hotéis, incluindo 168 residentes, 102 empregados estrangeiros e 1.842 turistas. Por sua vez, Lei Tak Fai, do CPSP, anunciou que o número total de pessoas que entraram e saíram do território entre 15 e 21 de Fevereiro tinha aumentado 12,9% em comparação com a semana anterior, sendo que o número de visitantes aumentou mais de 20%.