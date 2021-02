Recordar Nellie Melba, da lírica à história, passando pela cozinha

Hoje, na Fundação Rui Cunha, vai-se recordar Nellie Melba, nos 90 anos do seu falecimento. Na sessão, que começa às 18h30, vai falar-se sobre as récitas desta que foi uma das maiores cantoras da época vitoriana, vai olhar-se para a história e para as suas ligações à corte britânica, e também se vai explorar a influência de Nellie Melba na cozinha.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Nellie Melba. Palco, Corte e Mesa” é o nome da sessão que se vai realizar hoje, pelas 18h30, na Fundação Rui Cunha, no âmbito do ciclo “Efemérides na Ópera”. A efeméride escolhida para a conversa é o 90.º aniversário da morte de Nellie Melba, “uma das mais famosas cantoras da época vitoriana”, como descreveu Shee Va ao PONTO FINAL. Na Fundação Rui Cunha, Shee Va vai juntar-se Raul Pissarra e Fausto Airoldi.

Nasceu em 1861, na Austrália, sob o nome Helen Porter Mitchell. Porém, mudou o nome mais tarde para Nellie Melba. “Nellie” como diminutivo de Helen, e “Melba”, em homenagem à cidade australiana de Melbourne. A 23 de Fevereiro de 1931, precisamente há 90 anos, Nellie Melba morreu.

“Vamos lembrar Nellie Melba nos 90 anos do falecimento e porque ela foi um grande soprano de ópera com carreira internacional”, explica Shee Va, um dos intervenientes da conversa desta tarde sobre a cantora que se estreou em Bruxelas, tendo depois conquistado toda a Europa. “É um nome muito sonante no mundo da lírica”, sublinha.

Será uma conversa repartida em três, onde serão abordados três pontos-chave da sua vida: o palco, as ligações à corte britânica e a influência que deixou na cozinha. Quanto à parte do palco, será Raul Pissarra o orador, que irá falar da vida e das récitas que Nellie Melba popularizou.

Shee Va vai focar-se na parte da corte. O orador explica que, quando chegou à Europa, Nellie Melba teve um caso amoroso com o Duque de Orleães, mesmo sendo ela casada e mãe de um filho. “Foi um escândalo muito grande nessa época, tanto que o marido meteu um processo de divórcio alegando que ela era amante do duque de Orleães”, contou Shee Va. O Duque de Orleães, o Príncipe Filipe, era, na altura, pretendente ao trono de França.

A parte da mesa será Fausto Airoldi, líder do departamento de pesquisa e desenvolvimento na área de comidas e bebidas do Galaxy. A ligação de Nellie Melba à gastronomia explica-se pelo seu papel como Elsa, na ópera de Richard Wagner “Lohengrin”. A sua personagem sonha com um cavaleiro que a vem salvar do desgosto da morte do seu irmão. O cavaleiro chega na realidade e acaba por casar com Elsa. Nellie Melba tem, depois, uma recepção no hotel Savoy, em Londres, em que o chef é Auguste Escoffier, oferecida pelo Duque de Orleães. Escoffier faz uma ementa à imagem de Elsa, a personagem de Wagner que Melba interpretou e em que a cantora servia de inspiração a todos os pratos.

Esta é a segunda sessão deste ciclo sobre efemérides na ópera. O objectivo é, diz Shee Va, manter a média e fazer uma por mês. A primeira sessão do género teve como objectivo recordar Giuseppe Verdi, compositor de óperas italiano, nos 125 anos da sua morte. A próxima efeméride já está escolhida: os 140 anos do nascimento do compositor húngaro Bela Bartók.

Por fim, o organizador destas sessões referiu que o objectivo da iniciativa passa por democratizar a ópera, uma vez que “tem sido um espectáculo de elites”. “Queremos fazer com que as pessoa aprendam a gostar de ópera”, concluiu.