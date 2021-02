IC produz documentário sobre a história do cinema de Macau

FOTOGRAFIA: INSTITUTO CULTURAL

O Instituto Cultural (IC) produziu um documentário centrado na história dos cinemas e do sector da exibição cinematográfica de Macau. Segundo um comunicado do IC, serão organizadas cinco sessões abertas ao público do documentário na Cinemateca Paixão, sendo que as inscrições para assistir à exibição do documentário, que terá legendas em português e inglês, estarão abertas a partir das 10h00 do dia 27 de Fevereiro.

O documentário “Interpretação das Imagens”, dirigido por Lao Keng U, “mostra a força criativa por trás do sector cinematográfico e televisivo local e, através de entrevistas a académicos e profissionais do cinema, conta a história das vicissitudes do sector da exibição cinematográfica de Macau e apresenta a evolução dos cinemas locais ao longo do século passado”, refere um comunicado do organismo.

O Instituto Cultural espera que este documentário “contribua para incentivar um maior apoio e atenção por parte do público para o cinema de Macau e indústrias associadas”, refere ainda o IC. Os interessados podem inscrever-se online através do “Sistema de Inscrição de Actividades” (www.icm.gov.mo/eform/event), disponível na página electrónica do Instituto Cultural. As vagas para as sessões serão preenchidas por ordem de inscrição.

O documentário Interpretação de Imagens será exibido na sala de projecção do segundo andar da Cinemateca Paixão a partir do dia 2 de Março, e decorrerá em simultâneo com a exposição sobre o sector cinematográfico de Macau, que combinará materiais físicos e visuais nos números 9 e 11 da Travessa da Paixão, “criando um espaço expositivo para dar a conhecer os indivíduos, episódios e objectos dos bastidores do cinema que levaram ao desenvolvimento deste sector”, apresentando a história da sua evolução ao longo do século passado, assim como as histórias das figuras que fizeram parte do processo. A exposição é aberta ao público em geral, com entrada livre.

P.A.S.