Ho Iat Seng destaca “espírito de entreajuda” entre residentes e sector empresarial

Num discurso proferido no jantar de Primavera da Associação Comercial de Macau, o Chefe do Executivo deixou elogios ao sector empresarial, nomeadamente no que toca à manutenção da estabilidade socioeconómica. Além disso, Ho Iat Seng reiterou os esforços do Executivo para optimizar a máquina administrativa e proporcionar um bom ambiente de negócios.

Ho Iat Seng esteve, no domingo, no jantar de Primavera oferecido pela Associação Comercial de Macau. Na ocasião, proferiu um discurso em que destacou a importância do sector empresarial e elogiou os esforços na manutenção da estabilidade da conjuntura socioeconómica de Macau.

No discurso, citado numa nota oficial divulgada ontem, Ho Iat Seng começou por recordar o “invulgar” e “inesquecível” ano de 2020, assinalando que a pandemia impactou todo o mundo e, por conseguinte, “atingiu duramente a economia de Macau e afectou gravemente a vida dos seus residentes”.

O líder do Governo de Macau falou, então, da importância do apoio do Governo Central e também dos operadores do sector empresarial de Macau, nomeadamente a Associação Comercial, que se uniram aos residentes: “Todos, num espírito de entreajuda e cooperação, remando para o mesmo lado, contribuíram para debelar efectivamente a propagação da pandemia em Macau e manter a estabilidade da conjuntura socioeconómica local, que retoma gradualmente a normalidade”.

“Quero, aqui, expressar sinceros agradecimentos a todos os sectores sociais pelo empenho e contributo para a prevenção e combate à pandemia e para a estabilidade do desenvolvimento socioeconómico”, afirmou Ho Iat Seng, indicando que acredita que a situação irá melhorar progressivamente ao longo deste ano.

Em 2021, Ho Iat Seng disse esperar encontrar desafios e oportunidades. Assim, o Chefe do Executivo disse esperar que Macau prossiga “com firmeza” o espírito das orientações transmitidas por Xi Jinping que, diz, “sempre zelou pelo desenvolvimento de Macau e pelo bem-estar dos seus residentes”.

Assim, Ho Iat Seng prometeu que o Governo de Macau irá, em conjunto com todos os sectores, “defender a segurança do País e a estabilidade social, persistir na implementação das medidas de prevenção e controlo da epidemia, em prol da recuperação socioeconómica e impulsionar o desenvolvimento adequado e diversificado da economia”.

O Chefe do Executivo disse que Macau se vai articular com o novo padrão de desenvolvimento de “dupla circulação” instituído por Pequim e vai continuar a participar nas estratégias de desenvolvimento das iniciativas ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, “no sentido de reforçar a integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional”.

“O Governo da RAEM continuará a proceder à revisão e aperfeiçoamento de leis e regulamentos e a optimizar a máquina administrativa, empenhando-se em proporcionar um bom ambiente de negócios para os sectores”, assegurou o Chefe do Executivo.

Focando-se na Associação Comercial de Macau, Ho Iat Seng assinalou que a instituição tem seguido os valores do “amor pela pátria e por Macau” e tem “promovido a união dos sectores industrial e comercial e fomentado o seu desenvolvimento”. Ao mesmo tempo, tem também “participado proactivamente nos assuntos sociais e prestado apoio ao Governo da RAEM na sua governação”, notou Ho.

“Estamos convictos que a Associação Comercial de Macau continuará a exercer activamente a sua importante influência nos sectores industrial e comercial e na sociedade, e que, com um espírito inovador e empreendedor, irá reforçar o seu relevante papel no desenvolvimento futuro da RAEM”, concluiu o Chefe do Executivo.

Governo vai continuar a defender direitos e interesses das mulheres, garante Ho

Ho Iat Seng teve um encontro com os responsáveis da Associação Geral das Mulheres de Macau, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. No discurso proferido na ocasião, o Chefe do Executivo começou por indicar que “o papel da mulher na sociedade é cada vez mais importante e os seus contributos são cada vez mais decisivos para o desenvolvimento social” e que, nesse sentido, o Governo vai continuar a “promover a igualdade entre os homens e mulheres e a defender dos direitos e interesses das mulheres”. Vai, além disso, incentivar as mulheres a participarem na construção social. “O Governo tem atribuído grande importância ao desenvolvimento profissional e à protecção dos direitos das mulheres”, afirmou Ho Iat Seng, assegurando que, no futuro, o Executivo vai continuar a “promover uma participação mais ampla das mulheres nos assuntos sociais e na governação pública”, com vista a dar “um espaço cada vez mais vasto de desenvolvimento e para que desfrutem da igualdade de oportunidades no acesso à educação e ao emprego e desenvolvam as suas potencialidades nos diferentes domínios”.