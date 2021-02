Deputados têm dúvidas sobre lei que prevê revogação de autorização de residência pela prática de crimes

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os membros da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa querem saber os critérios para a revogação e recusa de renovação da autorização de residência prevista na proposta de lei sobre controlo de migração, nomeadamente na questão de revogação de autorização de residência em caso de condenações pela prática de crimes ou quem deixar de ter “residência habitual” no território. Segundo Vong Hin Fai, os deputados vão perguntar ao Executivo sobre o número de cidadãos chineses que obtiveram autorização de residência em Macau após a transferência da administração portuguesa para a China.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, afirmou ontem que a proposta de lei do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência em Macau levantou algumas dúvidas entre os membros da comissão, nomeadamente nos critérios para revogação e recusa de renovação da autorização de residência. Os deputados vão pedir explicações ao Executivo sobre a possibilidade de o Chefe do Executivo poder revogar a autorização de residência no território a quem deixar de ter “residência habitual na RAEM”. Para os membros da comissão, o conceito de “residência habitual” previsto no diploma poderá prejudicar os cidadãos chineses que morem na região da Grande Baía.

“Pode ser revogada a autorização de residência a quem tiver sido condenado, por mais de uma vez, pela prática de crimes da RAEM, independentemente da respectiva moldura penal. Os deputados quiseram saber mais sobre a sua aplicação. Podemos ver que pode haver alguns incidentes ou transgressões da lei de trânsito rodoviário e que pode resultar em alguma vítima ou ferimento de algum indivíduo, e isso dar lugar a uma sanção, e por isso, quando ocorre essa situação de sanção e a pessoa tiver sido recusado o direito de residência, então os deputados querem saber se é, ou não, demasiado rigoroso quando há uma situação semelhante”, afirmou Vong Hin Fai.

Outro dos pontos que gerou algumas dúvidas entre os deputados foi na questão da revogação de autorização de residência no caso de o “titular deixar de ter residência habitual na RAEM ou deixar de verificar-se algum os requisitos, pressupostos ou condições subjacentes” à condição de “pessoa admissível”.

“Em relação a essa menção de residência habitual na RAEM, tivemos a ver como é que essa norma se irá articular com a política de integração e desenvolvimento de Macau na região da Grande Baía pois estamos a ver que o Governo está a promover a política de habitação no novo bairro para os residentes de Macau na Ilha de Hengqin. E se no futuro houver no futuro residentes de Macau que vão viver na Ilha de Hengqin e não tiverem residência habitual na RAEM? Então como é que se vai aplicar esta norma que refere que o titular vai perder o direito de residência se deixar de ter residência habitual na RAEM?”, questionou o presidente da comissão, acrescentando depois que, “se o Governo insistir que a pessoa tem que ter residência habitual em Macau para poder ter autorização de residência na RAEM temos que ver se é assim ou não e qual é a razão”.

Questionado sobre a opinião dos deputados sobre esta exigência, Vong Hin Fai frisou que na região da Grande Baía “há muitos indivíduos que não são residentes em Macau”, assim como “outros indivíduos que trabalham em Macau que moram no outro lado da fronteira dentro da região da Grande Baía”. “Temos que ver como é que esta proposta de lei ou esta norma se vai articular com essa política ou conjuntura desenvolvimento da Grande Baía”, reiterou Vong Hin Fai.

Para além disso, os deputados vão questionar o Governo sobre a possibilidade de delegação do poder de revogação de autorização de residência do Chefe do Executivo a outra entidade. “Foi questionada se essa competência ser delegada ou não pelo Chefe do Executivo”, disse o presidente da comissão, adiantando depois que no artigo 6.° há uma delegação de competência que é possível fazer, e que refere que “as competências atribuídas pela presente lei ao Chefe do Executivo são delegáveis nos termos gerais”.

“Mas quando se tratam de questões relevantes temos de ver se tem de ser o próprio Chefe do Executivo a tomar uma decisão ou não. Queremos perguntar se há ou não essa possibilidade de delegação ou não revogação conforme o caso”, explicou Vong Hin Fai, revelando depois que “houve deputados que acharam que devia haver uma melhor explicação por parte do Governo sobre o que é uma ‘pessoa não admissível’ pois no artigo 23.°, nº1, há muitos conceitos bastante abstractos quanto à sua aplicação, que pode ser bastante abrangente quanto ao seu âmbito de aplicação”.

Durante a quarta reunião interna de apreciação da proposta de lei, “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau”, um dos membros da comissão levantou a questão do número de chineses do interior da China que obtiveram autorização de residência em Macau nos últimos 20 anos. Segundo Vong Hin Fai, os deputados vão questionar o Governo sobre esta matéria no âmbito da “política de habitação de Macau”

“Houve um deputado que manifestou interesse em saber qual é o número de cidadãos chineses residentes do interior da China que foram autorizados a residir em Macau. Quantos foram autorizados depois de 20 de Dezembro de 1999 a residir em Macau e quantos não foram autorizados, esta é uma questão que vai ser colocada ao proponente para nós sabemos qual é a política de habitação em Macau”, indicou o presidente da Comissão.