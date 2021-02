Covid-19: Começou a vacinação geral da população. Há 15 mil inscritos

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Cerca de 2.500 pessoas receberam a inoculação da Sinopharm durante o dia de ontem. Até ao momento, apenas 15 mil pessoas inscreveram-se para serem vacinadas. Efeitos secundários registados na primeira toma são quase nulos.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Foi no Centro de Saúde da Areia Preta que, por volta das 9h00 da manhã de ontem, os jornalistas marcaram presença para registar o início da vacinação gratuita da população contra a Covid-19. O processo começou com as primeiras 2.500 pessoas a receberem a inoculação produzida pela farmacêutica chinesa Sinopharm.

Num dos gabinetes para o efeito, duas pessoas foram inoculadas ao mesmo tempo. Cada vacinação durou, em média, cerca de cinco minutos a ser administrada. O processo implica a assinatura de um termo de responsabilidade.

Ao contrário do que sucedeu nas primeiras doses administradas a 3.700 pessoas de altos cargos públicos, trabalhadores da linha da frente e grupos de risco, cuja seringa era de toma única, desta vez cada enfermeira tinha na sua posse uma ampola que dá para cerca de cinco inoculações.

Na Areia Preta, o maior centro de saúde do território, receberam a vacina 380 pessoas, apesar do dia ter começado tímido e sem grande movimentação. Tai Wa Ho, médico dos Serviços de Saúde responsável pelo plano de vacinação, garante que a vacina chinesa está a ter muita procura, talvez pelo facto de ainda ser a única que pode ser administrada.

Até ao momento, não há registo de efeitos secundários graves, revelou o médico. “A maioria das pessoas não apresentou sintomas. Alguns manifestaram indisposição, como febre baixa e dores no local da inoculação”.

Findo o dia de ontem, apenas há a registar 15 mil inscrições para a vacina. “Penso que é um número favorável. Vamos continuar a divulgar e a fazer mais acções de promoção”, afirmou Tai Wa Ho aos jornalistas à porta do centro de saúde.

A administração da vacina é realizada no Centro Hospitalar Conde de São Januário e em 12 centros de saúde espalhados pelo território.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

É só escolher

Recorde-se que o Governo de Macau comprou 500 mil doses da vacina estatal chinesa Sinopharm e encomendou mais 400 mil da vacina da BioNTech, que é comercializada na China em ‘joint-venture’ com a Fosun Pharma. Esta deve começar a chegar ao território em Março. Para mais tarde, fica a vacina do consórcio AstraZeneca/Oxford. As 400 mil doses encomendadas devem chegar apenas em Junho.

A segunda dose da vacina deve ser tomada num espaço de duas a quatro semanas depois da primeira inoculação. A inscrição online para a vacinação pode ser feita através do link https://eservice.ssm.gov.mo/covidvacbook/Booking?lang=pt, disponível em português, chinês e inglês.

A terceira fase da vacinação, para não residentes (TNR), ainda não tem calendarização. Recorde-se que o Governo decidiu que três grupos de não residentes vão ter acesso gratuito às vacinas contra a Covid-19 e estabeleceu o valor a pagar pelos restantes não residentes no território, que será de 250 patacas. Depois dos TNR, será a vez de alunos autorizados a permanecer em Macau e reclusos ter acesso gratuito à vacina.

O Executivo local participa no plano global de aquisição colectiva de vacinas promovida pela Organização Mundial da Saúde e pela Aliança Global para Vacinas e Imunização. No total, o território receberá cerca de 1,3 milhões de doses.

Macau tem sido apontada como um exemplo a nível mundial na luta contra a Covid-19. Até ao momento, o território contabilizou 48 casos, a sua grande maioria importados. Não há registo de qualquer morte causada pela doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.