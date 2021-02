Britânico acusado de fogo posto por ter queimado ornamentos de Ano Novo Chinês na Rua do Campo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Na manhã do passado dia 19 de Fevereiro, as autoridades foram alertadas para um caso de fogo posto num edifício da Rua do Campo. Depois da investigação, a Polícia Judiciária (PJ) verificou que tinha sido um cidadão britânico que tinha queimado correspondência e ornamentos de Ano Novo Chinês. O trabalhador não-residente indicou que, na altura dos factos, estava embriagado e que, por isso, não se lembrava do que tinha acontecido.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No fim-de-semana, foi detido um homem de nacionalidade britânica acusado de fogo posto. Segundo explicou ontem a porta-voz da Polícia Judiciária (PJ), na passada sexta-feira, pelas 8 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros notificou a PJ para um fogo que tinha ocorrido num edifício da Rua do Campo. O incêndio dentro do edifício teria sido provocado pela queima de correspondência, anúncios de papel e ornamentos de Ano Novo Chinês. No chão, as autoridades encontraram um isqueiro.

Após a investigação, os agentes da PJ verificaram que o cidadão britânico passou a madrugada dentro do edifício e retirou cartas e anúncios publicitários para fora das caixas de correio, acabando depois por lhes pegar fogo.

Segundo a porta-voz da PJ, depois de interceptar o homem já em sua casa, o suspeito disse que naquela noite tinha bebido muito álcool e que não conseguia lembrar-se daquilo que tinha acontecido. O suspeito, trabalhador não-residente que é recepcionista em Macau, já foi presente ao Ministério Público (MP).

Na conferência de imprensa de ontem, a PJ deu também os detalhes de um outro caso de abuso de confiança de valor consideravelmente elevado. A vítima terá conhecido dois homens com quem combinou juntar capital para jogar nos casinos, sendo que iriam depois dividir os eventuais ganhos. No fim, a vítima indicou que teria ficado sem 275 mil dólares de Hong Kong. O suspeito confessou que tinha ficado com o dinheiro da vítima. A PJ só conseguiu recuperar 230.500 dólares, uma vez que o restante já tinha sido perdido no jogo.

TURISTA PAGA TÁXI COM 1.000 DÓLARES E RECEBE 55 DE TROCO

O porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) apresentou um caso de fraude cujo suspeito é um taxista. O caso remonta a 22 de Novembro, quando um visitante do interior da China apanhou um táxi nas Portas do Cerco em direcção à Rua de Malaca.

No destino, o turista entregou uma nota de mil dólares de Hong Kong ao taxista. O taxista entregou-lhe troco no valor de 55 dólares. A vítima, sem verificar o troco, saiu do táxi e o suspeito arrancou do local a grande velocidade, contou o porta-voz do CPSP. O turista só se apercebeu de que não tinha recebido o troco completo depois de o taxista arrancar.

As autoridades conseguiram encontrar o suspeito através do sistema de videovigilância no dia 20 de Fevereiro. O taxista assumiu que ficou com o dinheiro por ganância e disse que já o tinha usado. O caso foi entregue ao MP.

Outro caso detalhado na conferência de imprensa de ontem tem a ver com um homem que, numa casa de banho feminina de um hotel na Taipa, gravou clandestinamente uma mulher. O caso aconteceu no passado sábado. A vítima, ao aperceber-se de que havia um homem a filmá-la na cabine, perseguiu o suspeito. Depois de ter sido interceptado, o homem justificou que há muito tempo que gostava da mulher e que foi por isso que decidiu gravar a mulher na casa de banho. O homem foi ontem levado ao MP, acusado de devassa da vida privada.