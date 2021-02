Âmagos e a ode à solidão

FOTOGRAFIA: DR

Xie Xin é uma multifacetada bailarina coreógrafa nascida na província de Jiangxi, mas presentemente baseada em Xangai, onde gere a sua própria companhia de dança Teatro Xie Xin. A artista veio a Macau para apresentar o seu mais recente trabalho “Âmagos”, que é uma peça de dança contemporânea com nove bailarinos em palco onde a autora “mergulha num tempo e num espaço na orla do sonho onde pedaços de memórias são constantemente sobrepostos, uns após outros”. A peça estréia esta quarta-feira e será também exibida na quinta-feira, às 19h45, no pequeno auditório do CCM.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“O que significa conhecer alguém? Como captar o preciso momento em que duas vidas se ligam, deixando de existir em universos paralelos?”. São estas as perguntas que a bailarina e coreógrafa Xie Xin quer pôr ao público com a sua mais recente obra de dança “Âmagos”, que pelo significado da palavra sugere um eixo, ou um centro, de onde tudo parte, neste caso, o eu. “O trabalho que vou apresentar é baseado no caractere chinês ren, que significa pessoa. E também sobre o valor e a inspiração detrás do seu real significado”, começou por explicar.

O trabalho foi primeiro criado em 2015 e é parte de um projecto da plataforma dos jovens artistas. O caractere chinês para ‘pessoa’ consiste num traço para a esquerda e outro para a direita, e com isto acaba por se exprimir um sentido poético de solidão. Por outro lado, o mesmo caractere, quando rearranjados os traços, adquire o significado de “entrar”, que a artista interpreta como “entrar dentro dos nossos corações” e a conexão entre os dois traços. “Se mudamos os traços de ambos os caracteres e voltarmos a pô-los juntos, apercebemo-nos que há um eixo entre eles que dá um ponto de vista artístico, podendo ser considerado como o calor humano, disse. Xie Xin refere que pensou no caractere depois de ter vivenciado anos de interacção humana e todas as suas peculiaridades. “Sinto que descarreguei as minhas emoções mais profundas neste meu trabalho”, adianta.

A peça de dança “Âmagos”, quando estreou na Europa, foi caracterizada como um enredo que hipnotiza as pessoas, semelhante a um “buraco negro”. Através das danças pode-se ver as influências orientais no trabalho, apesar das técnicas e da coreografia serem ocidentais, o sentimento que nos desperta, é sem dúvidas oriental. Este é a primeira grande obra do Xie Xin Dance Theatre que realmente define o estilo do grupo, que o representa e mostra ao mundo a nova escola de coreografia da China.

O director dos Ballet Boyz, um inovador e conceituado grupo de dança contemporânea em Londres, assinalou que o trabalho de Xie Xin “é a maior expressão primal do ser humano, com uma linguagem universal que não se limita apenas aos movimentos em si, mas que entrega as maiores emoções internas”.

A artista falou ao PONTO FINAL acerca do seu espectáculo de dança. “Eu quando crio o meu trabalho, em vez de me focar na fisicalidade e no movimento, eu quero que a audiência sinta as emoções por detrás do trabalho”, refere. “Tenho uma preferência pelo estilo de dança contemporânea pois sinto que existem certas limitações nos outros estilos, mas com este sinto que não preciso de me inserir numa caixa”. A coreógrafa, que tem bases na dança clássica chinesa e no ballet, assinala a importância de ter passado por vários estilos que lhe equiparam e lhe ensinaram várias técnicas e antecedentes culturais que moldaram ao que é hoje.

Xie Xin deseja continuar a explorar as infinitas possibilidades da dança, trazendo sempre consigo os elementos da sua cultura. A artista, que já passou por palcos prestigiados na Alemanha, Reino Unido e em Paris, expressa que este é um momento especial no contexto internacional “pois as pessoas estão a começar a dar atenção aos trabalhos e coreógrafos asiáticos, e isto é uma grande revolução no contexto da dança contemporânea”, concluiu.