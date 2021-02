Sulu Sou espera dificuldades nas legislativas deste ano

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado democrata Sulu Sou antevê dificuldades nas eleições legislativas que vão acontecer no Verão. Em entrevista à Rádio Macau, Sulu Sou disse que a lista da Associação Novo Macau ainda não está decidida, mas que deverá ser o próprio a voltar a encabeçar a lista da associação democrata. No entanto, frisa que conseguir um assento na Assembleia Legislativa (AL) será difícil para os democratas, isto devido à “alta pressão política”. “Nas próximas eleições, vamos lutar pelo número máximo possível de mandatos. O máximo pode ser um, dois ou três – não sabemos. Mas vamos dar o nosso melhor para maximizar os assentos da Novo Macau”, afirmou Sulu Sou à Rádio Macau. Na entrevista, Sulu Sou afirmou-se como um moderado: “Saliento que não sou radical: quero trazer competências e acções políticas racionais e profissionais para a AL”.

Na entrevista, o democrata afirmou que a principal preocupação da Associação Novo Macau em relação ao aumento da população não residente tem a ver com a eventualidade de a cultura local poder vir a desaparecer. O vice-presidente da associação falou do cantonês. “Muitas pessoas do interior da China migram para Macau. Devem respeitar mais a cultura local. Preocupa-me que se perca a língua local. Usam o mandarim na escola, no seio da família e podem levar os estudantes cantonenses a falar mandarim na escola – não é apropriado para a protecção da nossa cultural local”, afirmou. Como solução, Sulu Sou diz que o Executivo deveria criar uma política demográfica que garanta uma “cidade sustentável”. “A falta de planeamento criou muitos conflitos sociais. Não é culpa dos migrantes, nem dos trabalhadores não residentes, nem dos turistas. A responsabilidade é do Governo: não há uma estratégia para tornar a cidade mais confortável para se viver”, afirmou.

Sobre os conflitos em Hong Kong, o democrata reconheceu que a postura da Novo Macau foi conservadora. “Admito que a atitude da ANM foi bastante conservadora em relação ao incidente de Hong Kong. Mas deparámo-nos com o facto político de não quererem apenas controlar o poder democrático em Hong Kong, mas também em Macau”, disse Sulu Sou à Rádio Macau. O democrata de Macau disse que, dentro da Novo Macau, há “diferentes opiniões” sobre a questão e que a solução de consenso foi no sentido de proteger todos os membros.