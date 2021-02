Sector hoteleiro esperava mais do Ano Novo Chinês

Rutger Verschuren

Os Serviços de Turismo fizeram saber que, ao longo do período do Ano Novo Chinês, a taxa de ocupação hoteleira rondou, por dia, os 48,3%. Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau, disse ao PONTO FINAL que, apesar dos apelos para que não se realizassem viagens durante este período, o sector hoteleiro da região tinha esperança de que o número de hóspedes fosse maior.

André Vinagre

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou na sexta-feira que durante os dias do Ano Novo Chinês se registou uma taxa média de ocupação diária dos hotéis na ordem dos 48,3%, o que significa uma descida de 4,6 pontos percentuais em comparação com a mesma semana do ano passado.

Segundo os dados fornecidos à DST pelos operadores do sector hoteleiro de Macau, a taxa de ocupação dos hotéis de cinco estrelas foi de 50,6%, o que reflecte uma queda de 4,7 pontos percentuais em relação ao período do Ano Novo Chinês de 2020. No que respeita aos hotéis de quatro estrelas, houve até uma subida de 1,5 pontos percentuais na taxa de ocupação em comparação com o ano passado, tendo agora sido registada uma taxa de 49,8%.

Os hotéis de três estrelas registaram 46,1% de taxa de ocupação, caindo 5,6 pontos percentuais em relação ao ano de 2020. A maior descida na ocupação hoteleira registou-se junto dos hotéis de duas estrelas, cuja taxa caiu 23 pontos percentuais, para os 24,6%. Por seu lado, as pensões registaram uma taxa de ocupação de 27,3%, menos 13,3 pontos percentuais do que no ano anterior.

Durante a Semana Dourada, o preço médio por quarto dos estabelecimentos hoteleiros foi de cerca de 1.175,3 patacas, registando uma descida de 42,1%. O preço por quarto nos hotéis de cinco estrelas foi de 1.444,8 patacas, menos 38,7% do que no ano passado. O preço num hotel de quatro estrelas foi de 734 patacas, o que revela uma queda de 51,5% face a 2020.

Nos hotéis de três estrelas, o preço por quarto, durante este período, foi mais elevado do que nos hotéis de quatro estrelas: 780 patacas. Este preço significa, no entanto, uma quebra de 47%. O preço nos hotéis de duas estrelas caiu 79,4% para 206,2 patacas por noite; e nas pensões os preços diminuíram 78,9%, para 167 patacas por noite.

SECTOR HOTELEIRO ESPERAVA MAIS

Ao PONTO FINAL, Rutger Verschuren comentou que o período do Ano Novo Chinês mostrou, ainda assim, uma melhoria em relação ao mês de Janeiro de 2021, “ainda que se fizesse sentir a pressão causada pelos apelos do continente para que os cidadãos permanecessem nas suas cidades de origem”.

No interior da China, as autoridades pediram aos seus cidadãos para que, durante a Semana Dourada do Ano Novo Lunar, não realizassem viagens dispensáveis. “Embora apreciemos muito as preocupações de saúde, esperávamos mais visitantes das cidades da Grande Baía”, assinalou o presidente da Associação de Hotéis de Macau, acrescentando que, apesar de as unidades hoteleiras locais terem conhecimento desse apelo das autoridades, ainda havia esperança de que o negócio pudesse vir a ser melhor, uma vez que os hotéis também baixaram os preços.

Apesar de a DST apontar para uma taxa de ocupação quase nos 50%, Rutger Verschuren fala numa taxa de ocupação que não terá ido além dos 40%. O responsável ressalvou que “nenhum dos hotéis está a culpar o Governo por esta desilusão” e que o sector compreende que se tratam de medidas de saúde pública. “Tudo isso é compreensível e lógico, mas, no entanto, extremamente doloroso”, afirmou.

“Deve dizer-se que os hotéis, e de facto todas as empresas relacionadas com o turismo, estão a sofrer terrivelmente, com as suas contas bancárias cada vez mais vazias”, alertou o responsável, acrescentando: “Devemos interrogar-nos sobre quando tempo é que a indústria hoteleira pode aguentar isto, depois de ultrapassarmos a marca de um ano [de pandemia]”.

Rutger Verschuren vê um lado positivo: “a situação não pode piorar”. O maior problema para o sector é, diz, se a crise se mantiver durante muito mais tempo e se os efeitos do início da vacinação não forem rápidos. “A nossa indústria deveria manter-se firme durante muitos mais meses de dificuldades e encontrar mais formas de reduzir os custos e encontrar novos meios de receitas”, disse.

Recorde-se que, também de acordo com os números da DST, este ano, durante os sete dias do período do Ano Novo Chinês, foram 90.615 os visitantes que decidiram passar por Macau. Este número representa uma queda de 65,3% em comparação com o mesmo período de 2020. O número mais alto de turistas a chegarem a Macau registou-se no domingo, dia 14 de Fevereiro. Nesse dia, passaram por Macau 17.357 pessoas. Na quarta-feira, último dia desta época festiva, passaram por Macau 13.232 pessoas.

Ainda antes de serem conhecidos os resultados do período do Ano Novo Chinês, a DST tinha apontado para uma média diária de visitantes entre os 16 mil e os 20 mil. Os números ficaram aquém, tendo sido registados 12.945 visitantes por dia.