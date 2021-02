Receitas da Sands China caem devido a restrições fronteiriças em Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Sands China registou perdas na ordem dos 1,52 mil milhões de dólares americanos, ou seja, 12,15 mil milhões de patacas, o que representa três quartos dos prejuízos da empresa-mãe, a Las Vegas Sands, escreve o portal iGaming Business. Segundo a publicação, os casinos trouxeram 1,17 mil milhões de dólares em receitas, 83,3% abaixo do registado no ano passado, enquanto que as salas VIP produziram 144 milhões de dólares, menos 80,3%, e as receitas dos ‘resorts’ diminuíram 49,3% para 269 milhões de dólares.

No Venetian, que continua a ser a principal propriedade da Sands China, facturou 738 milhões de dólares, caindo, ainda assim, 79%. O complexo Sands Cotai Central – agora Londoner – viu as receitas caírem 85,5% para os 297 milhões de dólares. Já o Parisian viu as receitas caírem 84,3% para os 259 milhões de dólares, indica o IGB.

Depois da morte de Sheldon Adelson, Rob Goldstein foi nomeado como presidente e director executivo da empresa. Na nota da IGM, o novo responsável da Las Vegas Sands manifestou confiança no futuro. “Embora a pandemia e as restrições de viagem relacionadas tenham tido um impacto negativo no mercado em 2020, acreditamos firmemente que o mercado de Macau irá recuperar e beneficiará no futuro dos significativos investimentos em infra-estruturas que estão a ser feitos em Macau e em toda a Área da Grande Baía”, disse Goldstein, citado pelo IGB.

O novo responsável aproveitou para recordar Sheldon Adelson, fundador da empresa, que morreu a 12 de Janeiro deste ano. “A empresa, com o apoio total e sincero da administração e da família Adelson, continuará a honrar a visão e os compromissos do senhor Adelson, incluindo através de investimentos adicionais que contribuirão para a diversificação de Macau, ao mesmo tempo que tem em conta o seu legado”, referiu Goldstein.