Produto de Macau serve como exemplo de sucesso no Dia Mundial do Kombucha

A crescente popularidade do chá fermentado produzido pela Blissful Carrot em Macau chamou a atenção de George Thomas Dave, o maior produtor mundial de Kombucha. No âmbito das celebrações do Dia Mundial do Kombucha, os fundadores da Blissful Bombooch Kombucha, Alyson Lundstrom e Fábio Silva, partilharam os desafios da criação de uma marca local de Kombucha numa região onde o consumo de chá fermentado varia de geração para geração.

A história de sucesso da empresa local de chá fermentado Blissful Bombooch Kombucha atraiu a atenção do George Thomas Dave, um empresário norte-americano que construiu, no final da década 90 do século XX, um império multimilionário graças à comercialização de uma bebida fermentada com raízes na Manchúria. A propósito do Dia Mundial do Kombucha, que se celebrou ontem, George Thomas Dave fez questão de conhecer mais detalhes sobre o projecto de Alyson Lundstrom e Fábio Silva, os fundadores da Blissful Bombooch Kombucha.

“Começar um negócio na China pode ser selvagem e de loucos ao mesmo tempo, mas também já ouvi dizer o mesmo dos EUA. Em Macau temos de trabalhar em três línguas, mandarim, cantonês e português. E todos os negócios têm de ser feitos através dessas três línguas. Mas, na generalidade, a comunidade de Macau tem-nos apoiado imenso nesta missão de produção de alimentos e de contribuição para o sistema de alimentação das pessoas com um produto de qualidade local. Para além do Kombucha, há poucos produtores de alimentos em Macau, e isso deixa-nos orgulhosos. Se estivéssemos nos EUA talvez fôssemos mais uma empresa a produzir Kombucha, mas aqui, em Macau, somos únicos e originais, o que é muito gratificante para nós”, afirmou Alyson Lundstrom, uma norte-americana radicada em Macau há vários anos, acrescentando que um dos segredos do sucesso é a inovação constante dos produtos. “Estamos sempre a inovar. Temos seis sabores nucleares e depois uma série de sabores sazonais. Há uns meses lançámos uma série de sabores para celebrar o Ano Novo Lunar”.

Meia volta ao mundo antes de regressar ao local de origem

Apesar das raízes do Kombucha remontarem à Manchúria, durante a dinastia Qin, por volta de 220 a.C., a sua popularização só chegou ao Ocidente no século passado. “Foi da China para o Japão, e posteriormente para outros países ocidentais. Nos anos de 1960 esteve presente em muitas partes nos Estados Unidos entre a comunidade hippie. Tornou-se popular também nos anos 90, e depois voltou a ter uma onda de popularidade em 2010, apesar de terem sido precisos mais cinco anos para chegar ao mercado comercial na Ásia”, assinalou Alyson Lundstrom em declarações à revista Macau Closer, em Junho do ano passado.

Mudar mentalidade do sistema alimentar local

Depois de provar Kombucha numa das viagens que fez a Bali, Alyson Lundstrom ficou fascinada com o impacto do chá fermentado e nos seus benefícios para a saúde. “Depois de provar o Kombucha comecei a fermentar tudo”, disse Alyson Lundstrom em conversa com George Thomas Dave, fundador da GT’s Living Foods, num directo na rede social Instagram, acrescentando depois que a produção de Kombucha surgiu numa cantina vegetariana que abriu na zona histórica da Taipa.

“Macau deve ser a cidade do mundo com maior densidade populacional. É uma cidade onde as pessoas vivem literalmente umas em cimas das outras. Começámos por abrir uma cantina vegetariana [The Blissful Carrot] com a missão de mudar o sistema alimentar local, porque 90 por cento da comida de Macau é importada. Ou seja, é embalada e processada do outro lado da fronteira e, por isso, para termos algum tipo de impacto, tínhamos de resolver alguns problemas, a começar, desde logo, pela questão da acessibilidade dos alimentos funcionais curativos”, assinalou a fundadora da Blissful Bombooch Kombucha, acrescentando que Macau, apesar de ser um local com muita riqueza e luxo, “não tem grande sensibilidade em matéria de nutrição”. “O nosso estabelecimento é minúsculo, com poucos metros quadrados, e não tentámos impor nada pois não somos nutricionistas, mas perguntamos sempre às pessoas se já provaram Kombucha, pois consideramos ser importante que todos façam esta descoberta por si próprios”.

Primeiro estranha-se, depois entranha-se

Um dos clientes da cantina que ficou rendido às propriedades do Kombucha foi Fábio Silva, um residente local que viu neste produto um enorme potencial e ajudou Alyson Lundstrom a colocar uma nova marca de chá fermentado no mercado de Macau. “Estava em Macau e acabei por conhecer a Alyson. Falámos um pouco sobre esta bebida e acabei por beber a minha primeira Kombucha na Blissful Carrot. Não sabia bem quais as expectativas que deveria ter porque nunca tinha ingerido chá fermentado. Estava um pouco céptico, será que seria uma espécie de Kimchi líquido? Que tipo de sabor iria ter? Provei na altura um dos sabores sazonais, que era tarte de maçã, e nunca mais me esqueci da sensação de cócegas com que fiquei, e que até me fez abrir mais os olhos juntamente com uma sensação de alívio. Para além disso também fiquei intrigado por que razão me soube tão bem aquele primeiro gole, porque tinha um sabor tão diferente de tudo o que o meu paladar tinha experimentado até àquele momento. Quando dei por mim estava a dar goles mais longos para saborear e tentar perceber a complexidade de texturas de sabores. E foi isso que me fez perceber que estava perante um produto de excelência e que o mundo precisava de conhecer o Kombucha”, recordou Fábio Silva, um dos sócios de Alyson Lundstrom.

Nos últimos tempos a reacção do mundo ao Kombucha parece dar corpo à célebre frase publicitária de Fernando Pessoa para a Coca-Cola: “Primeiro estranha-se, depois, entranha-se”. Sem slogans publicitários para vender o seu produto, os fundadores da Blissful Bombooch Kombucha optaram por uma via mais prática. “A primeira abordagem é sempre perguntar às pessoas se já experimentaram Kombucha. Normalmente as pessoas não têm reacção porque não conhecem a palavra, mas depois de falarmos do conceito as pessoas lembram-se logo dos chás que as avós tinham na dispensa e ficam curiosas com o facto desse chá estar agora na moda. Creio que há um certo apelo do passado pois houve uma lacuna entre uma ou duas gerações de transmissão de conhecimento deste tipo de chás fermentados, ainda para mais numa região em que as pessoas conhecem bem vários tipos de chá. Em Macau faz parte do quotidiano e por isso temos muita atenção aos diferentes tipos de chá que usamos”, afirmou Alyson Lundstrom, frisando depois que a promoção do Kombucha está relacionada com a manutenção da saúde a longo prazo. “É fantástico como uma tradição tão antiga seja tão eficaz na manutenção de uma saúde natural. Ainda para mais tendo crescido no Ocidente, onde a maioria dos tratamentos são feitos à base de produtos farmacêuticos para efeitos imediatos, mas nós estamos interessados no efeito a longo prazo. E, por isso, encorajamos as pessoas a seguir esta via porque muda realmente a vida”, concluiu.