Livro, zine e galeria. As novidades do fotógrafo João Miguel Barros

O autor apresenta uma edição limitada e de luxo dedicada à monografia publicado pela Photo London sobre o seu trabalho. Para João Miguel Barros, trata-se de um grande momento na sua carreira de fotógrafo que assume a exposição do Museu Berardo como o grande clique para ter chegado onde está hoje. Com diversas novidades na algibeira, o também advogado pretende no médio prazo entregar-se por completo à sua terra, Lisboa.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Apresenta amanhã o seu mais recente projecto. João Miguel Barros, primeiro fotógrafo português com trabalho publicado pela Photo London Academy Publication, lança, pelas 18h30 na Livraria Portuguesa, um livro baseado na publicação da academia. “A base do livro é a monografia da Photo London que eles publicaram sobre o meu trabalho. Deram-me autorização para fazer uma edição em papel e de incluir mais material. Das 56 páginas da monografia passei para 96. É uma peça com edição limitada de 150 exemplares para colecção”, começou por dizer o fotógrafo ao PONTO FINAL.

Feito com uma série de requintes, o livro acaba por ser um investimento num trabalho de produção editorial que o autor pretende manter e elevar em futuros projectos. Para o também advogado, os trabalhos têm de ser “reconhecidos pela qualidade não só do conteúdo, mas também nos acabamentos e materiais usados”. “Graficamente segue a linha definida na monografia da Photo London. Mas depois investi muito na qualidade final do produto. Além do formato generoso (40 x 28,50 cm) da qualidade e gramagem do papel e de ter uma capa dura forrada a tela, este livro tem uma particularidade que o torna algo diferente, como objecto: é um livro com duas lombadas. A capa abre da esquerda para a direita, como os tradicionais livros orientais, e folheia-se da direita para a esquerda, como os livros ocidentais. Um verdadeiro encontro de culturas”, explicou João Miguel Barros.

O fotógrafo já por diversas confessou a sua “enorme atracção por livros, enquanto objecto”. Por isso, não é de estranhar esta sua obsessão, se podemos dizer, pela qualidade final do livro, qual obra de arte. “Faço, aliás, colecção de livros de fotografia. Não poderia fazer concessões em relação aos padrões de qualidade que tenho como referência, em especial quando sou o editor das minhas obras. Este livro é um bom exemplo dos meus padrões como, aliás, penso que o são as Zine Photo que tenho vindo a publicar desde o início do ano passado”, assumiu.

Esta monografia, que agora passa a livro, “regista em papel um momento que é inegavelmente”, defende o autor, radicado em Macau desde 1987. “O facto de a Photo London ter escolhido o meu trabalho para integrar a sua colecção de monografias é obviamente uma distinção e é importante. Não adianta ter falsas modéstias. Sou o único português que, até ao momento, integra a lista dos artistas escolhidos, e já lá vão 37 monografias publicadas, embora isso tenha um valor relativo porque há fabulosos e talentosos artistas portugueses que mereciam figurar nessa galeria”.

Contudo, João Miguel Barros não se deixa iludir pelas conquistas que tem tido. Considera que “há uma atitude que é necessário ter na vida”: a da humildade e da relativização. “Uma carreira vai-se fazendo, construindo na base de muito trabalho, muito sacrifício, muita abnegação. A sorte acontece em resultado do trabalho e não de uma qualquer estrelinha que nos ilumine”.

João Miguel Barros fotografa há muitos anos. Mas só muito recentemente, depois da sua exposição individual na Creative Macau, em 2017, é que teve o clique que era preciso para tornar-se mais fotógrafo e menos advogado, profissão que exerceu até então a tempo exclusivo. “O salto que dei a partir daí foi gigantesco: um ano depois, a 21 de Fevereiro de 2018, inaugurei uma exposição individual no Museu Berardo em Lisboa. Essa exposição estava prevista para estar cerca de quatro meses, mas depois foi prolongada mais dois meses para apanhar o Verão. Foi uma exposição visitada por cerca de 85 mil pessoas”, explicou ao PONTO FINAL, constatando que essa exposição no CCB, em Lisboa, mudou a sua vida para sempre. “Acho que essa exposição foi, talvez, o marco mais importante na minha carreira. Até porque, curiosamente, foi por a curadora da Photo London, a Helen Ho, ter visitado a minha exposição que acabou por me “marcar” e convidar no ano passado para a publicação da monografia.”

Mais uma zine a caminho e um sonho em Lisboa

Amanhã, o autor tem mais uma novidade reservada para os amantes da fotografia e seguidores da sua Zine Photo. Vai estar disponível a caixa para colecionadores da Zine Photo, que também é um objecto pensado e produzido com muita qualidade e feita com muito esmero nos acabamentos. “Foi pensada para guardar os seis primeiros exemplares. Esta caixa, e mais uma vez, é uma edição limitada, com apenas 75 no mercado”, explicou, revelando que até ao momento saíram cinco exemplares e o sexto está guardado para sair no início de Abril e será dedicado ao Butão.

Outra meia novidade prende-se com os projectos que tem para Lisboa. João Miguel Barros já revelou por diversas vezes que quer abrir um espaço dedicado à fotografia na capital portuguesa, a sua terra. Trata-se de um sonho antigo que, agora, vê na pandemia de Covid-19 um entrave à sua realização. “Tenho um sonho muito antigo de fazer uma editora e uma galeria de arte. É um sonho de décadas. Recentemente consegui um espaço, perto do Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde quero instalar um centro de fotografia contemporânea. Vai chamar-se ‘Ochre Space’ e espero conseguir dinamizar uma pequena galeria de arte, uma livraria e uma editora especializadas em fotografia, bem como instalar lá a minha biblioteca e a base de trabalho para outros projectos”, revelou o autor.

Outro dos projectos que João Miguel Barros tem em mente é o de criar uma plataforma digital agregadora do trabalho de todos os que estão a fazer fotografia em Portugal, de modo a tentar dar visibilidade nomeadamente ao trabalho dos mais novos. Paralelamente, como forma de continuar a relação com Macau e com a China, o fotógrafo também pretende “potenciar a ‘Ochre Space’ como espaço de interacção com a produção artística na China e no Japão”.

O espaço reservado ao novo projecto está “super bem conservado”, mas há sempre ajustamentos que têm de ser feitos e esses estão a cargo da mulher, a arquitecta Maria José Freitas. As obras estão, obviamente, pendentes, mas podem começar a qualquer momento. “Só depois desta inacreditável crise de saúde pública ser controlada é que quero abrir o ‘Ochre Space’. E por outro há também a minha vida profissional como advogado em Macau, que é para continuar e que eu não posso descurar. Tenho aqui algumas confluências que me limitam que terei de resolver nos próximos meses”, assumiu ao nosso jornal.

Macau e China no radar

Questionado sobre se tem planos para Macau, o autor foi directo. “Macau não é a ‘minha terra’. Vivo em Macau, estou aqui bem, tenho qualidade de vida, mas cada vez sinto que, como português, esta é uma terra que me ‘tolera’ e ‘aceita’ mais do que me ‘quer’”, começou por admitir ao PONTO FINAL.

Investir forte em Macau implica gastos avultados de dinheiro, num mercado cultural que João Miguel Barros considera ser pequeno. Lisboa é o futuro, sonha. “O imobiliário aqui é o que todos sabemos. O mercado cultural é muito escasso. Muito mais do que em Lisboa, que é uma cidade europeia e nem sempre periférica em termos culturais. E, finalmente, porque não existe em Macau, nem há vontade que exista, uma política pública cultural que aposte na diversidade e na multiplicidade de pequenas iniciativas como aquela que é, por exemplo, uma ‘Ocre Space’.

Confessa-se com muitas saudades de Lisboa, onde tem as raízes e a restante família, por isso, não tinha outra opção que não escolher Lisboa para o projecto, ressalvando que a ligação com Macau não termina. “O facto de ter uma galeria em Lisboa, não significa que Macau esteja esquecido. Quero criar laços privilegiados com a China. Quero apostar no futuro ainda mais na produção artística da China e de Macau, expondo e publicando em Portugal os seus trabalhos.”