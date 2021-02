Linha do Metro Ligeiro até Hengqin deverá estar pronta daqui a quatro anos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas (GDI) fez saber, na passada sexta-feira, que o projecto da linha de Metro Ligeiro até Hengqin deverá estar pronto dentro de quatro anos, sendo que depois irá começar a operação experimental. O GDI diz que, como se trata de um projecto de infra-estruturas fronteiriças entre Macau e Zhuhai, o Governo da RAEM adjudicou a obra para a sua construção à Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada.

O investimento global será de cerca de 3,5 mil milhões de patacas, incluindo a concepção, o desvio de canalizações, o melhoramento de solos, a construção de túnel subaquático escavado por tuneladora, a construção de viaduto e das duas estações, entre outras construções civis.

No comunicado, o GDI explica que a estrutura principal da Linha Hengqin, com um comprimento total de cerca de 2,2 quilómetros e o troço em túnel de cerca de 900 metros, será composta por um viaduto, um túnel subaquático e duas estações, sendo uma estação elevada HE1 situada junto da Ponte Flor de Lótus, e outra estação subterrânea HE2 localizada no Posto Fronteiriço Hengqin. A partir da zona HE1, a linha irá circular em direcção ao Posto Fronteiriço de Hengqin através de um túnel subaquático que atravessará a zona de Shizimen até à estação subterrânea HE2, já na Ilha da Montanha.

O GDI diz ainda que, para aproveitar melhor o terreno onde se localiza o Posto Fronteiriço de Hengqin, o Governo vai reforçar a passagem de correspondência entre o Metro Ligeiro e os autocarros mediante um plano geral em articulação com a construção das estações do Metro Ligeiro, prosseguindo o princípio de uso intensivo e complexo dos terrenos para diversificar o uso dos mesmos, construindo desta forma um edifício multifuncional com correspondência e característica de acesso.

A.V.