Historiador Luís Filipe Barreto agraciado pelo Estado Português

O professor catedrático, com forte ligação a Macau, foi agraciado com a Medalha de Mérito Científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pelos seus mais de 40 anos de investigação e ensino em história.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Luís Filipe Barreto, professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, foi agraciado com a Medalha de Mérito Científico. O actual director do Centro de História da Universidade de Lisboa, com forte ligação a Macau, recebeu a distinção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que homenageia individualidades pelo seu “valioso e excepcional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal”, pode ler-se no comunicado de imprensa enviado às redacções.

O ministério, através do ministro Manuel Heitor, “releva o papel do Professor Luís Filipe Barreto na investigação e docência no ensino superior de matérias relacionadas com a história e a cultura asiáticas e eurasiáticas e na promoção do intercâmbio cultural entre a Europa e a Ásia”, pode ainda ler-se na página do Centro de História da Universidade de Lisboa, do qual Luís Filipe Barreto é o director.

A medalha atribuída ao investigador distingue a sua carreira, dedicada à história e à cultura, principalmente no que diz respeito à época dos Descobrimentos e às relações entre a Europa e a China, e entre Portugal e Macau.

Nesse sentido, o professor catedrático tem uma ligação muito forte a Macau. Foi director do Instituto de Estudos Portugueses da Universidade de Macau, de 1992 a 1994, e presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, de 2006 a 2019, tendo sido substituído no cargo pela também académica Carmen Amado Mendes.

Paralelamente, o historiador é autor e editor de largas dezenas de livros e artigos científicos, sendo professor na Faculdade de Letras desde os anos de 1970.

Entre a vasta produção académica de Luís Filipe Barreto, destacam-se os livros “Descobrimentos e Renascimento – Formas de Ser e de Pensar nos Séculos XV e XVI”, editado em 1982; “Caminhos do Saber no Renascimento Português – Estudos de História e Teoria da Cultura”, de 1986; “Os Descobrimentos e a Ordem do Saber – Uma Análise Sociocultural”, datado de 1987; “Portugal: Pioneiro do Diálogo Norte-Sul – Para Um Modelo da Cultura dos Descobrimentos Portugueses”, editado em 1988; “Portugal Mensageiro do Mundo Renascentista”, de 1989; “Os Navios dos Descobrimentos”, corria o ano de 1991; “Lavrar o Mar – Os Portugueses e a Ásia: c. 1480 – c. 1630”, de 2000; “Damião de Góis – Os Caminhos de um Humanista”, publicado dois anos depois, e “Macau: Poder e Saber. Séculos XVI e XVII”, de 2006.

Para além do seu trabalho de investigação, deu ainda aulas na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e nas universidades de Pequim, Xangai e Hefei.

A distinção surge depois de terem sido ouvidas a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva, e foi publicada no despacho n.º 1103/2021 do Diário da República Portuguesa.