Governo conclui embelezamento da Rua de Cinco de Outubro

FOTOGRAFIA: DSEDT

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) anunciou ontem ter concluído o embelezamento do complexo das casas de arco-íris situado na Rua de Cinco de Outubro. Segundo o comunicado, a iniciativa pretende criar um ponto de ‘check-in’ para que seja mais fácil para as lojas explorarem oportunidades de negócios.

A pintura em causa foi feita num complexo de edifícios de dois andares perto da Rua de Cinco de Outubro e da Rua do Guimarães, tendo ficado depois um “complexo de casas de arco-íris”, como lhe chama o comunicado da DSEDT. O local fica, assim, harmonizado com os três murais pintados naquela zona no ano passado. “A construção do ‘Complexo das casas de arco-íris’ injecta mais novos elementos no bairro, elevando assim, a atractividade daquela área”, lê-se no comunicado.

A DSEDT explica que colaborou com o sector da indústria cultural e criativa, elaborando três murais com diferentes temas, de forma a revelar as “características únicas da mistura das culturas chinesa e portuguesa que Macau possui”. O referido complexo das casas de arco-íris conciliou as características das placas de cada uma das lojas situadas neste complexo de edifício de dois andares, pintando diferentes cores nas paredes externas da loja, como um arco-íris colorido formado na cidade.

O comunicado da DSEDT cita Lei Cheok Kuan, presidente da Federação da Indústria e Comércio de Macau Centro e Sul Distritos, que disse que, depois do embelezamento, “todo o bairro apresentou uma sensação completamente nova” e apontou que “o aproveitamento das construções históricas para embelezar não só ajuda destacar os valores históricos do bairro, mas também pode preservar as características das ruas, e, ao mesmo tempo, formar uma sensação da harmonização entre a cultura oriental e ocidental”.