Expressão “pensamento distintivo” foi extraída da “Doutrina do Meio”, explica DSEDJ

Sulu Sou questionou o Executivo sobre a troca da expressão “pensamento crítico” pela expressão “pensamento distintivo” no projecto da nova política de juventude. Na resposta, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) explicou que a expressão “pensamento distintivo” foi extraída da “Doutrina do Meio” e que visa a formação, nos jovens, de um pensamento independente e a capacidade de distinguir o certo do errado.

O deputado Sulu Sou apresentou, no início de Janeiro, uma interpelação escrita acerca da consulta pública referente à política de juventude. Nomeadamente, em relação ao facto de o projecto da nova política de juventude eliminar as expressões “pensamento independente” e “crítico”, passando a ser aplicada a designação de “pensamentos distintivos”.

Em 2012, aquando da elaboração da política da juventude, o Governo adoptou a ideia de “cultivar o pensamento independente e o espírito crítico” nos jovens. Os objectivos de desenvolvimento abrangiam também a promoção da “independência dos jovens e da sua capacidade de resolução de problemas”, a “formação de jovens com capacidade de pensamento independente” e a “intensificação da participação dos jovens na sociedade, incluindo as capacidades do pensamento crítico e do pensamento independente”.

Neste novo documento, as autoridades substituíram essas ideias pelo conceito de “pensamentos distintivos”. “Essa alteração contradiz as afirmações do passado”, diz Sulu Sou, que lembra ainda que, confrontada com esta alteração, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura interpretou “pensamento crítico” como “pensamento relativamente negativo”. “Este nível de ignorância é francamente ridículo”, afirma o democrata.

Por isso, Sulu Sou pergunta qual a definição oficial de “pensamento crítico” utilizado pelas autoridades desde 2012 na política de juventude. O deputado pergunta também se o Governo vai manter, enquanto elemento nuclear da nova política de juventude, a ideia de “cultivar na geração jovem o pensamento independente e espírito crítico”.

Por fim, na interpelação, o deputado diz que “há que definir medidas concretas para formar talentos com pensamento independente e espírito crítico, em vez de criar modelos de obediência cega, que caminham ao sabor da corrente”.

DISTINGUIR O CERTO DO ERRADO

Na resposta de Lou Pak Sang, director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), datada de 2 de Fevereiro e encaminhada ontem por Sulu Sou às redacções, lê-se que “as expressões ‘pensamento distintivo’ e ‘pensamento crítico’ resultam de diferentes traduções da expressão inglesa ‘critical thinking’”.

Segundo Lou Pak Sang, não existe distinção entre as duas designações, por isso, a DSEDJ adoptou a expressão “pensamento distintivo”. “Esta expressão foi extraída das ideias da ‘Doutrina Do Meio’”, explica o director da DSEDJ, que cita: “Estude extensivamente, aprenda detalhadamente, pense cautelosamente, distinga claramente e execute efectivamente”.

“A referida política adoptou as expressões ‘pensamento distintivo’ ou ‘pensamento crítico’, que visam a formação, nos jovens, de um pensamento independente e a capacidade de distinguir o certo do errado”, justifica a DSEDJ, acrescentando que, “relativamente à expressão ‘pensamento distintivo’, depois de organizar todas as opiniões dos cidadãos e de as entregar aos respectivos profissionais e académicos, e ao Conselho de Juventude, para análise, o Governo efectuará uma determinação”.

Em conclusão, Lou Pak Sang diz que, “através da organização anual de diversas actividades de aprendizagem e de intercâmbio, tem também alargado os horizontes dos alunos, formando uma base sólida para o pensamento racional futuro e a participação na sociedade”.