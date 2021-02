Catarse de mar, ondas e barcos como um processo de purificação para o trauma do confinamento

José Basto da Silva apresenta hoje, às 18h30, a sua primeira exposição individual de aguarela “Catharsis”, na galeria da Fundação Rui Cunha. O presidente da associação dos antigos alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco e membro do grupo de teatro Doci Papiaçam di Macau estreia-se agora na pintura com a apresentação de 40 obras de aguarelas, pintadas cronologicamente ao longo de 2020 no contexto da pandemia e do recente confinamento colectivo.

“Catharsis” é o nome da exposição a estrear hoje, na Fundação Rui Cunha, da autoria de José Basto da Silva, actor e cantor do grupo de teatro Doci Papiaçam di Macau. O projecto envolve 40 aguarelas com um tema marítimo de mar, ondas e barcos, de cariz local. O autor descreve a partilha pública destas obras como “o passar de uma mensagem de esperança e de motivação em tempos de incerteza e instabilidade, mas que abrem portas a novos voos que nos levam a olhar o mundo de uma forma diferente e a redescobrirmo-nos a nós mesmos”. O evento é também uma celebração dos seus 50 anos.

José Basto da Silva falou ao PONTO FINAL um pouco acerca da génese do projecto. “Eu comecei a fazer aguarelas há sensivelmente 12 meses”, começa a explicar, adiantando que, na altura em que a pandemia surgiu, encontrava-se em casa em confinamento, sem muito que fazer, e acabou por pegar nos materiais de pintura que a sua filha tinha mas que não dava grande uso. E, por outro lado, tinha o quarto do filho livre depois deste ter ido para a universidade. “Montei ali uma espécie de um atelier onde comecei a experimentar e a fazer umas brincadeiras, umas aguarelas”, refere.

A facilidade de aprendizagem nos tempos que correm foi também um factor decisivo para o início deste seu novo hobby, explica o engenheiro informático. “Qualquer pessoa que tenha o mínimo de curiosidade e disciplina pode facilmente ligar-se ao YouTube, ou matricular-se em cursos online, e começar a aprender a fazer aguarelas e a começar pelas coisas mais básicas”, referiu ao PONTO FINAL. “E na altura também tive muita motivação, sobretudo da família e de amigos, e fui fazendo e aperfeiçoando”, prosseguiu. O artista macaense aponta que de entre os aquarelistas de nível mundial que mais gosta e segue estão Alvaro Castagnet, Shibazaki e Joseph Zbukvic.

Em termos de materiais usados, José Basto da Silva assinala que começou com o material de arte inutilizado da filha. “Eles têm tudo do bom e do melhor e depois não usam”, explica entre risos. “Comecei a usar uns lápis parecidos com os de cera, mas da marca Caran D’ache, que depois de pintar, passa-se o pincel e a tinta dilui, mas não fica aquele traço muito agreste, e eu senti assim alguma curiosidade de experimentar”.

Quando questionado acerca do nome “Catharsis”, José Basto da Silva assinala que a exposição centra-se muito no tema da água e dos barcos por sempre ter tido um fascínio especial por esses elementos. “Eu desde pequeno que me deixei sempre influenciar muito pelos quadros de artistas locais, pois os meus pais tinham quadros do Herculano Estorninho, que nas suas obras era muito vocacionado para juncos e barcos chineses”, indica, acrescentando: “aventurei-me pois na altura também achei que fazer mar, ondas e barcos seria muito mais fácil do que estar a iniciar-me nas aguarelas com paisagens urbanas, e acabando também por estar associado ao facto de as aguarelas terem sido um processo que me permitiu de certa forma abstrair-me do confinamento e purificar-me um bocado daquele sentimento de frustração, de prisão, e a água entra aí como um elemento purificador”, descreveu.

O nome da exposição, revela o artista, provém desta explicação, pois relembra que todos, em momentos difíceis, passam por momentos de catarse como forma de ultrapassar as dificuldades e, se calhar, descobrir talentos que acredita estarem dentro de cada um de nós, apesar da falta de tempo ou condições para os desenvolver. “Esta exposição para mim é também uma mensagem, que todos precisamos de passar por uma fase de purificação, de catarse, para descobrirmo-nos a nos próprios, melhorarmo-nos, de sermos mais úteis, talvez”.

José Basto da Silva revela ainda sentir uma ligação muito forte “à sua terra” Macau. “Eu sou de cá e o facto de estar a completar 50 anos de idade, uma idade muito marcante, tive o cômputo de fazer as perguntas existenciais como “o que é que eu sou realmente?” e “o que é que eu fiz na minha vida ou qual foi a minha contribuição à nossa sociedade?”.

A exposição inaugurada hoje, conta o artista, é também uma boa desculpa para juntar amigos e pôr à disposição o seu trabalho. “Oxalá os visitantes se sintam motivados e embarquem neste meu processo de catarse, e que consigam saborear um bocado daquilo que me vai na alma, com uma certa motivação também, para se descobrirem a si próprios”, conclui.