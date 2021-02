“Um mero charro pode ser uma grande ilusão”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A heroína é uma droga em decadência e os sintéticos estão em voga. Quem o assume é o presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM), Augusto Nogueira. O português mostra-se preocupado com o aumento do consumo de cocaína e, em especial, de metanfetamina.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Passados 20 anos desde a fundação da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) fomos conversar com o seu fundador e presidente Augusto Nogueira. Ex-toxicodependente, falou ao PONTO FINAL da sua experiência de vida e como é que conseguiu libertar-se do vício. A entidade de utilidade pública vive tempos de prosperidade com a abertura de diversos projectos e a melhoria de outros. Augusto Nogueira revelou em primeira mão que, a breve trecho, o programa de metadona deverá ficar totalmente a cargo da instituição. As conversas com o Instituto de Acção Social vão nesse sentido. A ARTM tem, actualmente, a seu cargo no programa de reabilitação 20 homens e sete mulheres. O responsável defende ainda que “a sociedade civil e, em particular, o Governo tem de ver muito bem com que parâmetros se cose o mercado de trabalho para pessoas recuperadas do consumo de drogas que merecem uma segunda oportunidade”.

Como está o panorama da toxicodependência em Macau?

Se dividirmos pelos tipos de consumo, houve um enorme decréscimo de consumo de drogas tradicionais, como a heroína. E esta tendência aconteceu um pouco por todo o mundo, não foi só em Macau. Por um lado, é bom, mas por outro lado acarreta outro tipo de desafios porque a população que consome ou consumia heroína é bastante velha, com grandes problemas de saúde e objectivos de vida bastante limitados, o que nos obriga a ser mais intensivos a motivar e a encontrar caminhos para estas pessoas. Por outro lado, há um aumento de metanfetamina, normalmente conhecida como ice, que é uma droga sintética estimulante. No Sudeste Asiático há um aumento brutal deste consumo e Macau não é excepção. Aliás, quase semanalmente ocorrem no território casos de tráfico de metanfetamina apanhados pela polícia. Não podendo ainda dizer que há um aumento no consumo desta droga, ou até de cocaína, vejo com preocupação os últimos casos vindos a público relacionados com o tráfico desses dois estupefacientes. Parece-me que pode estar a ocorrer um aumento de consumo de metanfetamina e de cocaína.

Considera que a heroína poderá estar em decadência? Qual a sua explicação para este possível aumento no consumo de drogas sintéticas?

Acho que são modas. A heroína foi catalogada como uma droga decadente. Teve a sua parte áurea, em que a heroína era considerada ‘fashion’, mas hoje isso não faz sentido. Repare que a heroína, acompanhada com o advento do VIH, tornou, a certa altura, a imagem dos consumidores um pouco decadente. As consequências do seu consumo e o ‘look’ das pessoas que a consumiam, e consumem, é que tornou a droga decadente. As pessoas ficam sem dentes, muitas passam a dormir na rua, com uma pele mal tratada, etc. Essa imagem, de um momento para o outro, começou a entrar na cabeça dos jovens que não querem passar por isso. Depois, a mudança do estilo de vida também pode explicar estas mudanças. Começou a aparecer o ecstasy, a droga do amor, ketamina, etc. que não traziam esse ‘look’ decadente aos consumidores. Mas quem é dependente de heroína, muito dificilmente a larga. Pode experimentar outras coisas, mas volta sempre à heroína. As novas gerações é que acabaram por deixar de lado a heroína. A heroína também causa uma dependência física maior do que essas drogas sintéticas. Por norma, essas drogas têm um preço mais baixo que a heroína ou a cocaína, se bem que, agora, com a pandemia qualquer droga, em Macau, tem um preço elevado.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Numa altura em que há muitas restrições nas fronteiras devido à pandemia de Covid-19, como é que a droga chega a Macau?

Boa pergunta. Bom, existe gente que controla o mercado, e não são os vietnamitas que foram presos recentemente, pois esses, sendo estrangeiros, nem podem sair nem entrar. Contudo, há gente que, devido à sua nacionalidade, já consegue sair e entrar de Macau, como sabe. E, portanto, é essa gente que, naturalmente, traz a droga para o território. E depois ainda existem os correios expresso ou o Taobao, que podem facilitar algum tráfico, quando não interceptados na fronteira, porque não existe, sejamos honestos, uma capacidade a 100% de ver a pente-fino todas as encomendas que saem e entram em Macau. É humanamente impossível ver tudo ao pormenor, para além do mais que há muitas formas de disfarçar a droga em encomendas. É um pouco como o jogo do gato e do rato.

A crise económica que tem vindo a afectar o mundo – e Macau, obviamente – devido à pandemia tem afectado, de algum modo, a ARTM?

Não. Da parte do Instituto de Acção Social não nos podemos queixar. Houve, de facto, um corte de cerca de 50% nas actividades extras, que é um subsídio à parte. Mas naquilo que é essencial não ocorreu nenhum corte por parte do Governo. Contudo, também não é por causa desse corte que deixamos de fazer as actividades. Com menos investimento, confesso, mas elas continuam a existir. Continuamos com o basquetebol, ginástica, pilates, entre outras actividades. Os casinos também têm ajudado, outros beneméritos também. Não tivemos qualquer problema nos programas de distribuição de seringas, nem deixámos de distribuir refeições. Tudo normal.

Para além do Governo, quem são os grandes mecenas da instituição?

São claramente os casinos, mas também destaco a ajuda do Banco Nacional Ultramarino. Repare que também não andamos a pedinchar. Temos abertos os nossos canais de apoio. Quem quiser apoiar, agradecemos imenso. Muitos individuais apoiam, mas estamos tão ocupados com os nossos projectos que torna-se muito difícil estarmos concentrados em angariação de fundos. Temos o nosso jantar anual que serve precisamente para a sociedade civil e empresas poderem ajudar-nos.

Como é a vossa parceria com a ANIMA? Nos últimos tempos têm realizado algumas actividades em conjunto.

A nossa parceria com ANIMA tem sido normal. Nunca desenvolvemos a terapia animal, como tinha sido pensado, porque torna-se um pouco complicado, pois precisamos de alguém que saiba fazer isso. Depois existe um certo receio que algum animal mordesse um residente da ARTM e os problemas que advinham daí. Enfim, acabámos por desistir desse caminho. Macau ainda não está preparado para este tipo de coisas e nós não queremos mais dores de cabeça. O Albano Martins é o tesoureiro da ARTM e temos todos uma longa amizade, tanto ao nível pessoal, como ao nível das instituições. O antigo espaço da ARTM em Coloane, onde agora está instalada a ANIMA, recebeu, ao longo dos anos, diversos animais. Alguns dos nossos pacientes, depois de reinseridos na sociedade, acabaram por ir trabalhar ou colaborar com a ANIMA, o último dos quais foi há dois anos, salvo erro. Somos duas instituições que lutam por ajudar, uma seres humanos, outra animais. Tentamos fazer o nosso melhor.

Tem ideia de quantas pessoas a ARTM já reabilitou?

Sei lá. Pela ARTM já passaram mais de 700 pessoas. Muitas já foram reabilitadas, talvez cerca de 50%. Há malta que entra e sai ao longo destes anos. Têm recaídas. Outros morrem. Morreram, infelizmente, algumas dezenas, a maioria por overdose, mas também por problemas de saúde relacionados com o consumo como a SIDA, acidentes ou suicídios.

Já se sentiram incapazes por não conseguirem salvar uma pessoa?

Quer dizer. Se fossemos pensar assim, estávamos tramados. Vivíamos constantemente depressivos. Logicamente que temos pena que as pessoas não consigam deixar a droga, mas tentamos não levar as coisas a peito. Não podemos interiorizar, senão cada falha seria um poço de lágrimas por aqui, já para não falar da perda de auto-confiança no trabalho que estão aqui na ARTM a fazer. É importante termos a consciência que fizemos o nosso melhor para ajudar determinada pessoa, mas que, por algum motivo, em alguns casos, não resultou. O mais importante é saudar os casos de sucesso. Não temos uma varinha mágica para mudar a vida das pessoas. Com a nossa ajuda, têm de encontrar o seu caminho, lutando contra o seu próprio interior. Conto-lhe, muito brevemente, uma história que se passou comigo em Zhuhai e em como algumas coisas nos marcam a nós e a eles. Uma vez parei numa loja de conveniência para comprar uma água. Quando fui para pagar, já estava paga. Foi um rapaz, recuperado, que passou pela ARTM e que se mostrou em dívida e quis, de surpresa, agradecer. Esse exemplo é, de facto, um pouco da nossa satisfação pessoal.

Os vossos colaboradores, na sua grande maioria, são ex-toxicodependentes?

Hoje em dia já não, mas ainda temos alguns colaboradores ex-toxicodepedentes. É muito importante para a comunidade terapêutica ter pessoas no seu seio que estejam recuperadas a trabalhar, porque um psicólogo, por muito bom que seja, falta-lhe sempre a experiência de vida de ter passado pelas coisas, de ter sido consumidor de drogas. É uma linguagem muito específica que temos de ter sempre presentes. A sociedade civil e, em particular, o Governo tem de ver muito bem com que parâmetros se cose o mercado de trabalho para pessoas recuperadas do consumo de drogas que merecem uma segunda oportunidade. Alguns não têm estudos suficientes. Enfim, para nós como entidade terapêutica é importante termos pessoas recuperadas a trabalhar connosco. Digo sempre isto ao Instituto de Acção Social.

Alguns doentes que venceram o cancro, ainda assim, nunca deixam de ser doentes oncológicos. Um ex-consumidor de drogas também pode sentir-se um toxicodependente para sempre? Existe algum estigma?

Compreendo a pergunta. O toxicodependente terá sempre uma cruz para carregar. Não digo que será um toxicodependente, mais sim um ex-toxicodependente para sempre. É, de facto, um estigma que ali fica para o resto da vida. Alguns também ficam com sequelas físicas. Enfim, é uma questão mais de índole social, que ainda teima em existir. Criam-se rótulos nas pessoas. Eu, por exemplo, sou um ex-toxicodependente e não tenho problema algum em assumir e falar sobre isso. Obviamente que um ex-toxicodependente ou um ex-consumidor de drogas tem de ter, toda a vida, uma atenção diferente. É como um ex-alcoólico. É preciso estar atento, sabendo que há certos limites que não podem voltar a ser ultrapassados. Uma recaída ou um pensamento menos correcto pode ser a morte do artista. Um mero charro pode ser uma grande ilusão. Por muito que se goste não se pode mais tocar.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Como ex-toxicodependente, quando é que chegou ao dia em que disse ‘basta, não quero mais isto para mim’?

Consumi heroína, cocaína, haxixe. Em 1993, acabei por ser forçado pelos meus pais. Ou entrava num centro de tratamento para me recuperar – o meu primo já lá estava inclusive -, ou então tinha a porta de casa aberta para sair. Um pouco contra a minha vontade, acabei por ceder e fui ver como as coisas funcionavam no centro. Entrei em Castro Verde, no Alentejo. Ao fim de uma semana, semana e meia, tive quase para fugir com um irmão de um jornalista português conhecido, mas desisti. Pedi transferência para outro centro que era em Salir, no Algarve. As coisas correram bem.

Foi o facto de ser ter sido toxicodependente que fez com que um dia tenha fundado a ARTM?

Não directamente, mas também. Quando cheguei a Macau, depois de nove meses em Salir, havia uma outra instituição de apoio aos toxicodependentes, a Ser-Oriente. Na altura, não havia qualquer apoio do Governo português à instituição. Depois, com a Transferência de Administração de Macau, pedi uma reunião com o Instituto de Acção Social e pusemos tudo às claras. Perguntei no que é que podíamos ajudar e eles não fecharam as portas. Apoiaram. Tínhamos um centro em Hong Kong que era a Ser Foundation, mas acabou encerrado. Com essa decisão, acabei por fundar a ARTM.

Falando um pouco de estatística. A maioria dos pacientes…

São chineses, claramente. Alguns portugueses, também, e de outras nacionalidades, como indianos e filipinos, etc. Encaminhámos, ainda antes da ARTM, muitas pessoas para Portugal ou para Hong Kong.

Se houver necessidade de fazer algum trabalho com Portugal, qual o procedimento?

Nós temos trabalhado muito com o SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências), mas é mais no âmbito de conferências ou alguns eventos relacionados com as Nações Unidas. Por vezes, algumas pessoas pedem-nos indicações sobre centros de tratamento em Portugal. Aí, nós encaminhamos ou sugerimos alguns centros que fazem um bom trabalho. As próprias pessoas acabam por fazer o contacto.

O que é que acha da descriminalização das drogas?

A minha opinião é mais que sabida e já foi publicada, por diversas vezes, nos jornais locais. Não escondo o meu apoio à descriminalização do consumo, contudo, ainda me oponho à legalização das drogas, por ser uma questão muito complexa. Em primeiro lugar, vai diminuir o mercado negro. Mas o principal motivo é que ninguém deve ir parar à prisão por consumir droga. O tráfico é o grande problema. Enfiar pessoas na prisão por causa do consumo de droga, de algo que a pessoa meteu no seu próprio corpo, não faz sentido. O álcool também faz o mesmo efeito e ninguém vai preso por se embebedar, apenas por causa de eventuais consequências do consumo de álcool. Se uma pessoa consumir droga e a seguir for fazer disparates, a pessoa tem de pagar pelas coisas más que faz. Isso nada tem a ver com o consumo de droga ou de álcool. Mas uma pessoa ir presa por consumir droga, não. Isso não concordo. As autoridades que gastem a sua energia a perseguir quem trafica os estupefacientes.

Como é que vê o aumento da importância da canábis no mundo, com a planta a ser usada para questões terapêuticas e de índole medicinal?

É preciso ter muito cuidado com a canábis, que está cada vez mais forte. Os níveis de THC (tetra-hidrocanabinol que é a principal substância psicoactiva encontrada nas plantas do género Cannabis) têm vindo a aumentar e a droga está mais forte se compararmos há alguns anos. Normalmente, quem consume canábis são jovens que têm o seu cérebro a desenvolver e isso vai causar diferenças. Fumar um charro não é a mesma coisa que fumar um cigarro. A canábis altera o sistema nervoso. Mas o tabaco está em declínio e há quem veja na canábis uma fonte de alto rendimento. Contudo, há uma corrente que acredita que a canábis tem diversas propriedades medicinais, mas para isso existem medicamentos preparados com as quantidades ideais THC e de outros ingredientes da canábis que não provocam danos no organismo. Há, de facto, uso terapêutico da canábis em tratamentos do VIH e do cancro. E ainda há uma franja de pessoas que querem apenas legalizar a canábis apenas por recriação, para fumarem uns charros com os amigos. Uma legalização da canábis implicaria, a meu ver, um grande controlo, caso contrário a saúde pública sairia bastante prejudicada.

Quais são os projectos da ARTM para o curto, médio e longo prazos?

Neste momento é complicado fazer planos. Há alguma expectativa devido à pandemia. Há coisas que ainda não podemos fazer. Mas o nosso grande objectivo é continuar a ajudar pessoas. Queremos muito melhorar o nosso programa terapêutico e, ao mesmo tempo, mostrar na Ásia que Macau tem tido bastante sucesso no combate à toxicodependência e, em particular, em questões relacionadas com o VIH. Pelo quinto ano consecutivo que não temos qualquer infecção por VIH entre as pessoas que injectam drogas. Isso é algo que até já foi destacado pelas Nações Unidas, pois não existe uma região ou país com estes números. Graças ao nossos programas de distribuição de seringas e de metadona, os resultados têm aparecido. Já revelámos os nossos resultados e já começamos a ser vistos como exemplo, uma referência, nesta matéria.

A ARTM tem estado activa nos últimos meses, em especial com a abertura do novo centro do Be Cool na Taipa e com o novo espaço reservado à cultura e um café em Ka-Hó.

Sim, desde 2008 que temos vindo a melhorar as nossas condições. Em 2008, com a abertura do programa de distribuição de seringas. Depois, em 2011, salvo erro, com a abertura do centro feminino. Depois o Be Cool, depois o programa de metadona. Em 2016, concentrámos a ARTM toda em Ka-Hó. No final do ano passado o novo espaço Be Cool, na Taipa, e agora este novo projecto aqui na antiga leprosaria. Há sempre projectos. Outros haverá na calha.

Quer divulgar algum em primeira mão?

Bom, mais tarde ou mais cedo, se tudo correr bem, vamos ficar responsáveis por todo o programa de metadona do território. Estamos a trabalhar nesse sentido com o Instituto de Acção Social. Actualmente, o programa é dividido entre nós e eles, mas o ideal é que seja a ARTM a administrar todo o programa na Areia Preta. Estamos preocupados com alguns não-residentes como filipinos ou vietnamitas. São comunidades que têm vindo a ser afectadas, nos últimos anos, pelo flagelo da droga. Tem havido um aumento do consumo e essas pessoas têm uma situação precária em Macau. Enfim. O Instituto de Acção Social também pode ter alguma coisa para nós, vamos aguardar. De resto, é preciso criar sustentabilidade nas estruturas existentes para crescer mais.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Quais são as vossas expectativas para este novo projecto nas casas amarelas da antiga leprosaria de Ka-Hó?

Para as casinhas amarelas espero que sejam rampa de lançamento para os recuperados que ali trabalharem possam no futuro ter algum tipo de oportunidade nos casinos, nomeadamente nos sectores da hotelaria e restauração. É nesse âmbito que estamos a trabalhar. Já tivemos treino com a Wynn Academy e, a breve trecho, teremos também com a Melco.

Duas casas, uma dedicada ao café e outra dedicada à arte, com um pequeno espaço de exposições.

Pois é. Queremos também poder expor os trabalhos dos nossos pacientes e fazer diversas parcerias e colectivas de arte. Inaugurámos recentemente uma exposição com trabalhos feitos aqui no centro com o professor Raul Martins, também um ex-toxicodependente. São trabalhos de escultura e pintura que merecem ser vistos. O bom disto tudo é que, mesmo estando numa posição distante de tudo em Macau, muitas pessoas vêm visitar-nos todos os dias, em especial, durante o fim-de-semana.

A terapia da arte é uma boa saída para quem quer largar de vez os narcóticos?

Sim, claro. É uma forma das pessoas terem a mente ocupada com outras coisa e, depois no fim, ver os seus trabalhos expostos. Acredito mesmo que é um complemento muito importante para as pessoas desenvolverem o seu interior. Há pessoas aqui que nunca tinham tido qualquer contacto com a arte e hoje fazem obras com bastante qualidade. Temos, igualmente, bons equipamentos que permitem os pacientes realizar as suas obras. Quero aqui deixar uma palavra de agradecimento, não só ao Instituto de Acção Social, mas também ao International Ladies Club of Macau (ILCM) pelo apoio prestado.

Como é o processo de reabilitação?

Dura cerca de um ano. É um programa dividido em quatro fases. O toxicodependente quer tratar-se. Entra em contacto connosco. É feita uma pré-admissão no nosso programa de distribuição de seringas, na Areia Preta, e depois as coisas seguem o seu percurso. Primeiro, verifica-se qual o tipo de droga que consome. Se estiver a consumir heroína e não estiver no programa de metadona, temos de encaminhar a pessoa para o Instituto de Acção Social para que se possa iniciar o desmame. É sempre bom que passem pelo programa de metadona, para não corrermos o risco do paciente vir para o centro a ressacar. A ressaca é algo que a vai prejudicar muito pois a probabilidade de abandono é maior. Se a pessoa decidir que não quer metadona, pode administrar-se a buprenorfina para a pessoa não ressacar, mas isso tem que ser feito com o Instituto de Acção Social. Passada essa fase, temos um período de cinco/seis dias em que vêm conhecer o centro. E estamos a falar de uma pessoa que esteja bem física e mentalmente. Depois passa a fazer parte da equipa de cozinha, como forma de agradecimento. Só então entra na primeira fase, a chamada fase de integração, que demora cerca de três meses. Reuniões individuais e de grupo, outras actividades fazem parte do percurso. Todos os meses têm direito à visita familiar, acompanhados, mas só ao fim de seis meses é que podem verdadeiramente sair do centro sozinhos. A partir dos nove meses já pode ir duas vezes por semana, sozinho, à visita familiar. Entre os 10 e os 12 meses, começa o diálogo com cada um para se perceber como é que pretendem ser reinseridos na sociedade. E há malta que decide ficar por cá connosco. Muitos têm medo de recaídas, outros não têm ninguém que os possa amparar.

Com a sua experiência de vida e com tudo aquilo que tem visto nestes 20 anos de ARTM, que conselho deixa às pessoas?

O maior conselho é resistir às drogas. Mesmo nos piores momentos, mesmo que alguém apareça e ofereça drogas, evite consumi-las. A partir do momento que se experimentam drogas é uma incógnita e a pessoa não sabe o que pode acontecer para o resto da sua vida. Há quem se drogue e não se vicie, mas há quem se drogue e se torne completamente dependente, numa espiral de consumo e de outras coisas. Uma pequena experiência pode mudar radicalmente a sua vida 180 graus. O melhor é não consumir. Claro que se uma pessoa consumir um charro não significa que vá morrer por isso, mas pode acontecer muita coisa a partir daí. Há muitas formas de diversão e de sentir prazer na vida, mas a droga, certamente, não é uma delas. Acreditem no que vos digo.