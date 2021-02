Má qualidade das empreitadas públicas leva Pereira Coutinho a pedir debate

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado da Assembleia Legislativa (AL), José Pereira Coutinho, submeteu ao plenário uma proposta de debate sobre a qualidade das obras públicas em Macau, que “quase sempre são demoradas a concluir, mais caras e de má qualidade”.

O líder da Associação dos Trabalhadores Função Pública Macau (ATFPM) justifica o pedido com sucessivos acontecimentos e destaca que a “queda de ladrilhos tem sido uma das muitas queixas dos moradores dos Edifícios Ip Heng e do Lago”, relembrando que, no passado dia 27 de Janeiro, foi entregue uma petição ao Chefe do Executivo, como forma de pôr um fim àquilo que considera ser um “pesadelo”.

O Comissariado Contra a Corrupção anunciou em Janeiro uma investigação sobre a queda dos ladrilhos, mas apenas no caso do Edifício do Lago. “As autoridades competentes devem averiguar com seriedade por que razão muitas das obras e empreitadas públicas, encomendadas a algumas empresas de construção, quase sempre são demoradas, mais caras e de má qualidade”, defende ainda Pereira Coutinho.

Para Pereira Coutinho, “a sintomática fraca qualidade dos materiais de construção está directamente relacionada com a elaboração dos cadernos de encargos e escolha dos materiais utlizados na construção das casas e as múltiplas e contraditórias instruções verbais e escritas na classificação das propostas, incluindo o crónico problema relacionado com o recebimento das obras após concluídas”.

Os acabamentos das fracções também não foram esquecidos pelo deputado que fala em casas “extremamente pequenas ao seu agregado familiar”. “Duma maneira geral foram construídas com materiais de baixa qualidade, criando enormes dores de cabeça aos inquilinos e suas famílias aquando das decorações nos interiores das moradias”, escreve na nota justificativa da proposta de debate.

O deputado relembra que estão projectadas diversas empreitadas públicas para os novos aterros, “pelo que será extremamente importante evitar a repetição de situações idênticas”. “E no futuro como será? Até quando estas despesas serão suportadas pelas entidades responsáveis, privados e públicos? E quando é que os ladrilhos deixarão de cair de uma vez para sempre?”, questiona.

G.L.P.