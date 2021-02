Leong Sun Iok pede maior protecção dos golfinhos brancos chineses na costa de Macau

O deputado enviou ontem uma interpelação escrita ao Governo em que pede às autoridades mais acção na protecção dos golfinhos brancos chineses que têm dado à costa de Macau. Leong Sun Iok quer que as autoridades dêem uma resposta sobre as causas das mortes dos animais.

André Vinagre

Leong Sun Iok pediu, através de uma interpelação escrita enviada ontem ao Governo, esclarecimentos sobre os cadáveres de golfinhos brancos chineses que dão à costa de Macau. Na opinião do deputado, a protecção da espécie tem de ser “urgentemente melhorada”.

Nos últimos dois anos têm sido encontradas carcaças desta espécie de golfinhos que habita a foz do Rio das Pérolas. O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) nota que nos últimos tempos foram detectados cadáveres destes golfinhos junto à Zona A dos novos aterros, junto à ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e também junto ao aeroporto, por exemplo. “Isto tem suscitado uma preocupação contínua da comunidade sobre a protecção da vida selvagem ameaçada e do ambiente marinho de Macau”, afirma Leong Sun Iok.

O deputado assinala que, desde 1995, Macau tem vindo a trabalhar na protecção dos golfinhos brancos chineses, quer junto das autoridades da província de Guangdong, quer junto das autoridades de Hong Kong, no sentido de compreender as actuais condições biológicas das águas de Macau e recolher mais informações sobre esta espécie e outros mamíferos marinhos.

No entanto, isso não tem feito com que os cadáveres de golfinhos brancos chineses deixem de dar à costa, o que faz o deputado dizer que “há muito espaço para melhorias e progressos no mecanismo e trabalho de conservação” da espécie.

Por isso, Leong Sun Iok afirma: “O público espera que seja realizada e divulgada publicamente uma investigação sobre as causas dos tais casos, a fim de ajudar a comunidade a dissipar as suas preocupações”. Porém, “até à data, as autoridades envolvidas não declararam os progressos ou resultados da investigação”.

Para o deputado eleito pela via directa, “a situação real reflecte que ainda há espaço para a revisão dos trabalhos relevantes, como a continuidade do trabalho, a melhoria da eficácia do mecanismo de cooperação e da eficácia da formação de talentos”. Assim, Leong Sun Iok pede ao Governo que divulgue o ponto de situação destes trabalhos em respeito aos últimos três anos. O deputado pede também que as autoridades indiquem qual é o plano de trabalhos neste sentido para o futuro.

Leong Sun Iok diz que o Governo deve “adoptar uma abordagem multifacetada” para analisar as causas dos cadáveres que dão à costa de Macau. O deputado dá sugestões: “Por exemplo, como medida provisória, pode ser considerada a introdução de equipamento de monitorização acústica e de um sistema de reflexão para melhorar a monitorização e orientação da circulação das espécies protegidas”. Além disso, o parlamentar sugere ao Governo de Macau a elaboração de um plano de acção para a protecção dos golfinhos brancos chineses como o que foi elaborado em 2017 pelo Governo Central.