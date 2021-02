Jazz Club de Macau volta aos palcos no Sofitel com uma noite que promete ir “até às tantas”

FOTOGRAFIA: Humphrey Cheong Pui Seng

O Jazz Club de Macau volta ao Sofitel para uma noite de Jazz, desta vez com um convidado especial, Tomos Griffiths, antigo membro do elenco do “Fantasma da Ópera”. O presidente do Jazz Club de Macau, José Luís Sales Marques, antevê “uma noite bem passada com boa música e excelente ambiente que promete ir até às tantas”.

O Jazz Club de Macau vai ter hoje um evento, às 20h00, no Sofitel. O espectáculo Jazz Club Live Sessions #1 abre portas ao público meia hora antes, com entrada de 200 patacas e uma bebida incluída. O concerto de Jazz no Sofitel terá em palco duas bandas locais, The Bridge e Groove Ensemble ll, levando ao palco Tomos Griffiths, um tenor e professor de coro do Clube Glee de Macau. No fim haverá também uma ‘jam session’ com os estilos de Blues e Jazz a encerrar o evento.

José Luís Sales Marques, presidente do Jazz Club de Macau, falou ao PONTO FINAL acerca do evento. “Depois das eleições, é o primeiro evento do nosso Jazz Club de Macau, e portanto esperamos que seja uma noite bem passada com boa música e um excelente ambiente”, começou por explicar. Este evento, feito em colaboração com o Sofitel, espera poder criar e proporcionar uma “boa noite com música ao vivo” e que promete ir “até às tantas”, disse o presidente do clube de Jazz, destacando a importância de se poder realizar um evento ao vivo. “Isso para nós é muito importante”, sublinha.

“Temos o nosso grupo, que são os The Bridge, a banda que todas as noites está a tocar no Largo do Senado e que tem sido uma grande divulgação da música Jazz nestes últimos meses”, refere Sales Marques. “Desta vez vamos fazer uma sessão um pouco diferente, com algumas novidades, e portanto esperamos que seja uma primeira iniciativa desta nova etapa. Esperamos que tenha continuidade, pois estamos a trabalhar para isso”, acrescenta o presidente do Jazz Club de Macau, referindo que a organização do clube tem falado com algumas organizações com o intuito de fazer parcerias com hotéis ou outro tipo de estabelecimentos que possam acolher uma banda de música. “Queremos encontrar um sitio que possa proporcionar certos tipos de serviços e um espaço condigno porque, de facto, esse é o problema das associações em Macau, sobretudo associações que não têm grandes recursos financeiros, e portanto precisamos sempre de ter paciência”.

Sales Marques afirma ainda que fazer colaborações, neste caso com o Hotel Sofitel, é algo muito positivo e uma solução que acaba por beneficiar todas as partes porque no território há uma escassez de música ao vivo com uma certa regularidade.

Quando questionado acerca de como é que surgiu esta cooperação com o Hotel Sofitel, Sales Marques partilha que o clube tem já experiência em fazer colaborações locais, contando que, apesar de não ser algo muito regular, já houve concertos no LMA. “Foram noites ao vivo com um ambiente fantástico de convívio”, relembra. Houve também iniciativas no Four Seasons e outros hotéis, incluindo o próprio Sofitel. “Por acaso já tocámos no Sofitel há uns dois anos e com muito sucesso, com a colaboração de bailarinas até”, recordou Sales Marques, referindo que o espírito do clube é procurar criar sempre novas oportunidades, esperando poder anunciar outras brevemente.

Em termos da música dos The Bridge para o concerto de hoje, o presidente do clube de Jazz referiu que os membros estão todos muito entusiasmados com o concerto e relembra que quando a banda tinha um espaço físico na zona do Nape havia um repertório de quase 200 temas.

Espectáculo com surpresas

Humphrey Cheong, saxofonista soprano e percussionista dos The Bridge, contou que no espectáculo de hoje à noite a grande surpresa será sem dúvida a colaboração dos Groove Ensemble ll com Tomos Griffiths, o director artístico do Clube Glee de Macau e um dos membros originais do espectáculo “Fantasma da Ópera” no Reino Unido. “Que eu saiba, eles vão tocar pelo menos cinco temas juntos”, disse ao PONTO FINAL, revelando que estes serão os primeiros em palco esta noite, pois os The Bridge apenas chegarão depois devido ao compromisso do concerto das noites de Jazz no Largo do Senado. A encerrar o espectáculo haverá uma ‘jam session. “Nós queremos destacar a ‘jam session’ pois queremos muito cultivar a cultura de abertura e aceitação de qualquer pessoa que seja amante da música, e é por isso também a razão que começaremos o nosso ‘set’ com ‘Blues’”.

Macau e Tóquio foram os primeiros locais na Ásia a organizar o Festival Internacional de Jazz, recordou o música. “Eu lembro-me ainda de ouvir acerca dos grandes músicos internacionais de Jazz que cá estiveram desde os anos 70. O Jazz é também a nossa herança cultural, por isso a vontade de voltarmos com mais força no futuro próximo está muito presente, e o nosso maior desejo, de momento, é sem dúvida arranjarmos um local nosso, como tínhamos antigamente, para continuarmos a oferecer espectáculos de Jazz a Macau”, disse Humphrey Cheong. “Eu quero lutar para preservarmos a nossa herança do Jazz, para retribuir toda a riqueza cultural que ganhámos com ela”, concluiu.