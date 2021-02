IPIM enviou 101 casos irregulares ao MP após reavaliar mais de 3.000 pedidos de fixação de residência

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, Si Ka Lon, revelou ontem, após uma reunião com representantes do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), que o Ministério Público recebeu 101 casos de falsificação de documentos ou de falsas declarações para fixação de residência. Os deputados solicitaram mais transparência ao IPIM nos procedimentos e exigiram a publicação de uma lista com todos os requisitos descriminados para obtenção de autorização de residência.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) enviou para o Ministério Público 101 casos de falsas declarações ou de falsificação de documentos relativos a pedidos de fixação de residência em Macau de técnicos especializados ou por investimento, revelou ontem Si Ka Lon após uma reunião entre a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública e representantes do Governo.

Segundo Si Ka Lon, presidente da comissão, os deputados apresentaram sugestões para que os procedimentos nos pedidos de fixação de residência em Macau para técnicos especializados ou investidores sejam mais simples e transparentes. “A comissão considerou que os processos de apreciação dos respectivos pedidos é longo, moroso e lento. E, ao mesmo tempo, a correcção que o IPIM fez foi excessiva”, começou por dizer Si Ka Lon, acrescentando depois que há muitos pedidos de fixação de residência que ainda não foram “apreciados pelo IPIM”.

O presidente da comissão assinalou que os representantes do IPIM garantiram aos deputados que o processo de apreciação dos pedidos será acelerado, assim como serão implementadas medidas para “aumentar a eficiência administrativa”. Para além disso, as autoridades asseguraram que vão “fazer uma revisão dos casos autorizados para confirmar se a relação laboral exigida continua existente ou existe a sociedade comercial prometida a criar”.

Os membros da comissão criticaram a “mudança de atitude do Governo” na interpretação da lei sobre pedidos de fixação de residência por investimento por volta de 2017. “O critério de apreciação desses pedidos sofreu mudanças desde 2017. Para o mesmo grupo de pessoas, algumas viram o seu pedido não autorizado. Além disso, os procedimentos estão sempre a arrastar-se e isto é injusto para os interessados. Por isso, a comissão espera que o Governo repondere a utilização de uma nova regra em que a antiga regra seja aplicada a antigos requerentes e uma nova regra para os novos requerentes. E exige também que o IPIM liste todas as exigências, ou seja, os requisitos para conseguirem obter luz verde”, afirmou Si Ka Lon, frisando depois que em “2017 não era exigido uma residência habitual em Macau, mas depois de o CCAC ter emitido um relatório sobre o assunto, o Governo apertou os requisitos”.

Na reunião com os deputados, os representantes do IPIM revelaram que mais de três mil processos de pedido de residência foram reavaliados pelas autoridades e que 101 foram enviados ao Ministério Público por irregularidades.

“Três mil e tal casos foram objecto de exame e no final de 2020 o IPIM já tinha procedido a uma reavaliação de três mil e tal casos, sendo que cento e tal casos são de investimento relevante. Perguntámos quantos casos é que foram enviados ao IPIM que envolvem ilegalidades e, neste momento, 101 casos foram enviados ao Ministério Público por falsas declarações ou falsificações de documentos. E quanto aos casos de recurso contencioso da decisão tomada pelo IPIM são oito casos em que o IPIM é o recorrido nestas acções judiciais. Perguntámos ao IPIM para nos facultar mais dados e estatísticas, e o IPIM disse que vai facultar posteriormente os dados que a comissão solicitou”, afirmou Si Ka Lon.

Outro dado avançado pelos representantes do IPIM aos deputados foi o número de pedidos recebidos em 2020 para fixação de residência. “O IPIM recebeu 94 pedidos, seis dizem respeito a investimento relevante e 88 dizem respeito à fixação de residência de técnicos especializados. Quantos aos casos dos anos anteriores, foram tratados 14 e três foram autorizados. Quanto aos pedidos de renovação foram 382, sendo que 361 dizem respeito aos casos anteriores”, indicou Si Ka Lon.