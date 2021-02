Em 2020, mais de 3.800 pessoas encontraram emprego através da ajuda da DSAL

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) indicou que, em 2020, mais de 3.800 indivíduos encontraram emprego com ajuda do organismo.

Na resposta, a DSAL não refere qual o número de indivíduos que não conseguiram emprego com a conjugação do Executivo. Porém, diz que, nos casos em que não foi possível fazer a conjugação do emprego, 75% dessas situações teve a ver com o facto de os requisitos não corresponderem às capacidades dos candidatos. Cerca de 21% dos casos correspondia a situações em que o candidato não aceitou o emprego por não estar satisfeito com as condições de trabalho. Já 4% das situações correspondia a casos em que o candidato não foi contratado em virtude de a vaga já ter sido ocupada.

Na resposta ao deputado, que perguntava ao Governo qual o ponto de situação dos trabalhos para fazer face à situação de desemprego em Macau, a DSAL indicou que caso um candidato não seja contratado devido à sua capacidade profissional, é-lhe proporcionado aconselhamento adequado e informações sobre vários sectores de actividade, sendo este incentivado a “ajustar a sua mentalidade e a procurar outro caminho profissional, a fim de aumentar as oportunidades de ser contratado”.

A DSAL reitera também que a prioridade de emprego vai para os locais, em detrimento dos trabalhadores não-residentes. “A DSAL vai continuar a acompanhar de perto a oferta e a procura de recursos humanos dos sectores em Macau, bem como a situação da contratação dos trabalhadores nas empresas, procedendo ao ajustamento oportuno e adequado dos TNR, a fim de proteger os direitos e interesses na prioridade no acesso ao emprego dos residentes”.

Na interpelação escrita, Leong Sun Iok perguntava ao Executivo quantos locais já conseguiram oportunidades de emprego por causa da saída de não-residentes. Porém, a DSAL explica que “não se pode considerar simplesmente que existe uma relação directa entre o acesso ao emprego dos trabalhadores residentes e a saída de TNR”.

