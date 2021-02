Depois de Sulu Sou, também Ella Lei quer debater nova ronda de apoios à população

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Tal como Sulu Sou, a deputada Ella Lei apresentou uma moção para que os deputados à Assembleia Legislativa (AL) discutam no hemiciclo a eventual apresentação, por parte do Governo, de novos apoios financeiros à população, para fazer face à crise provocada pela pandemia. “O Governo deveria introduzir imediatamente a terceira ronda de medidas de assistência financeira para combater a epidemia”, afirma Ella Lei.

André Vinagre

Ella Lei apresentou ontem uma moção de debate na Assembleia Legislativa (AL) para que os deputados possam discutir a aplicação de uma nova ronda de apoios financeiros à população por parte do Governo. Na quarta-feira tinha sido o deputado Sulu Sou a avançar com uma iniciativa idêntica.

“Tendo em conta a recuperação insatisfatória da economia local, o ambiente de emprego relativamente pobre, a redução dos rendimentos de muitos residentes e a forte pressão financeira, o Governo deveria introduzir imediatamente a terceira ronda de medidas de assistência financeira para combater a epidemia, em particular uma nova ronda de medidas de assistência dirigidas aos desempregados e subempregados”, afirma a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).

Ella Lei diz que os residentes esperam que o Executivo avance para uma nova ronda de apoios, uma vez que, mesmo com o plano de vacinação em curso, a economia vai recuperar lentamente. A deputada eleita pela via directa aponta para o facto de no final do ano passado haver 11 mil pessoas desempregadas em Macau e outras 20 mil em situação de subemprego.

O Governo não excluiu o lançamento de uma terceira ronda de apoios à população, mas tem dito que tudo dependerá da situação epidémica. “Não há clareza sobre as circunstâncias em que o Governo irá fazer a implementação de medidas de assistência aos residentes”, assinala a deputada, sublinhando que, “tendo em conta a recuperação económica insatisfatória e a gravidade da situação do desemprego e do subemprego, o Governo deveria introduzir resolutamente a terceira ronda de medidas de assistência financeira, especialmente uma nova ronda de assistência aos desempregados e subempregados”, com o objectivo de “apoiar ainda mais os residentes e os empregados a ultrapassar as dificuldades”.

Já na quarta-feira, o deputado Sulu Sou tinha apresentado uma moção à AL para que os deputados discutissem a introdução, em tempo útil, de uma nova ronda de apoios financeiros à população por parte do Governo. Sulu Sou apresentou os mesmos motivos de Ella Lei, dizendo que “a epidemia deu um duro golpe na subsistência da comunidade de Macau”, e que a última fase de recuperação económica ainda vai ser longa.

“O impacto da epidemia na economia e meios de subsistência de Macau tem sido extenso e duradouro, e muitos residentes pediram fortemente ao Governo da RAEM que fizesse bom uso das suas reservas financeiras e introduzisse uma nova ronda de medidas de assistência de forma atempada”, afirmava Sulu Sou no seu pedido de debate.