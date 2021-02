Ano Novo Chinês: Número de visitantes cai 65,3% em relação a 2020

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O número total de visitantes que passou por Macau ao longo dos sete dias do período do Ano Novo Chinês foi de 90.615, o que representa uma queda de 65,3% face ao mesmo período de 2020. Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, disse, no fórum do canal chinês da Rádio Macau, que o objectivo agora é fazer com que os vistos individuais possam voltar a ser solicitados via ‘online’.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Este ano, durante os sete dias do período do Ano Novo Chinês, foram 90.615 os visitantes que decidiram passar por Macau. Este número representa uma queda de 65,3% em comparação com o mesmo período de 2020, revelou ontem a Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

Segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em 2020, o número de pessoas que visitaram Macau durante o período do Ano Novo Chinês foi de 278.124. Já em 2019, o número foi de mais de 1,2 milhões de visitantes.

Os dados agora divulgados pela DST indicam que este ano o número mais alto de turistas a chegarem a Macau registou-se no último domingo, dia 14 de Fevereiro. Nesse dia, passaram por Macau 17.357 pessoas. Na quarta-feira, último dia desta época festiva, passaram por Macau 13.232 pessoas. Este ano, os postos fronteiriços das Portas do Cerco, de Hengqin e do aeroporto internacional de Macau foram os que registaram maior movimento, segundo os mesmos dados.

Recorde-se que, na conferência de imprensa anual da DST, Helena de Senna Fernandes tinha apontado para uma média diária de visitantes ao longo do Ano Novo Chinês entre os 16 mil a 20 mil. “No interior da China estão a aconselhar as pessoas a ficarem nas suas cidades durante o Ano Novo e, por causa disso, a nossa perspectiva é de muita calma, com menos visitantes”, indicava na altura a directora da DST. A média diária de visitantes ao longo desta semana acabou por ser ainda menor: 12.945 visitantes por dia.

Já na quarta-feira, Helena de Senna Fernandes tinha dito, no fórum do canal chinês da Rádio Macau, que o Governo está a trabalhar no sentido de voltar a fazer com que os vistos individuais para a entrada no território de turistas chineses possa voltar a ser solicitado via ‘online’.

Agora, os turistas chineses que querem entrar em Macau têm de fazer a inscrição para obter o visto presencialmente. “Os visitantes do continente têm de solicitar presencialmente o IVS [visto individual de turismo], por isso continuamos a lutar pelo recomeço dos vistos electrónicos junto do Governo Central, mas também precisamos de dar mais tempo para o alívio [das restrições de entrada]”, disse Helena de Senna Fernandes, citada pelo portal Inside Asian Gaming.

Segundo a mesma publicação, também a consultora Sanford C. Bernstein é da opinião que o regresso da emissão dos vistos ‘online’ dará um impulso significativo ao número de visitantes do interior da China. “O maior salto no número de visitantes virá quando o processamento de vistos voltar a ser digital e no mesmo dia, o que poderá levar algum tempo. Não é provável que venhamos a assistir a um alívio material das restrições a curto prazo”, indicam os analistas da consultora.

“Se há demasiados obstáculos, as pessoas alteram o percurso e vão para outros lados”, diz analista

Na opinião de Glenn McCartney, professor de Gestão Internacional de Resorts Integrados da Universidade de Macau, as restrições fronteiriças que se impõem a quem quiser vir a Macau tiveram impacto no número reduzido de visitantes que entraram em Macau nestes dias do Ano Novo Chinês. “Se há demasiados obstáculos, as pessoas alteram o percurso e vão para outros lados”, afirmou Glenn McCartney ao PONTO FINAL. Por isso mesmo, o professor universitário disse já estar à espera de um Ano Novo Chinês “fraco”. Além do mais, o Governo Central pediu aos cidadãos do interior da China para que evitassem viajar durante este período, como forma de evitar a propagação da Covid-19, e isso também ajudou a que o número de visitantes fosse mais baixo, apontou o analista. Por outro lado, os ‘resorts’ do Cotai contaram com os residentes de Macau: “Há muitas pessoas nos ‘resorts’, estão cheios de residentes de Macau. Isto porque os residentes de Macau também não saíram de Macau, por isso foram todos para o Cotai e usaram isso como opção para as férias”.

