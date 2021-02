Transaccionadas menos 271 fracções habitacionais no último trimestre de 2020

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

No quarto trimestre de 2020, foram transaccionadas 1.630 fracções autónomas habitacionais, ou seja, menos 271 em comparação com o terceiro trimestre do ano passado. As fracções autónomas habitacionais transaccionadas no quarto trimestre de 2020 tinham o valor global de 11,53 mil milhões de patacas, menos 8,5% do que no trimestre anterior, indicou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) num comunicado divulgado ontem.

Foram transaccionadas 1.362 fracções autónomas habitacionais de edifícios construídos, ou seja, menos 243, em termos trimestrais, pelo valor de 8,79 mil milhões de patacas, menos 12,6% do que no terceiro trimestre de 2020, e 268 fracções autónomas habitacionais de edifícios em construção, menos 28, pelo valor de 2,74 mil milhões de patacas, mais 7,6% do que no terceiro trimestre do ano.

No trimestre em análise, o preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais globais cifrou-se nas 108.969 patacas, mais 4,8% em termos trimestrais. A DSEC salienta também que o preço médio das fracções autónomas habitacionais na Taipa foi de 118.329 patacas, registando um aumento de 10,3%, devido à proporção das fracções autónomas habitacionais de edifícios em construção transaccionadas a preços relativamente elevados em relação às fracções autónomas habitacionais transaccionadas nesta zona ter aumentado 9,1 pontos percentuais, explica a DSEC.

O preço médio das fracções autónomas habitacionais em Coloane foi de 121.007 patacas e na península de Macau foi de 102.842 patacas, tendo aumentado 2,3% e 2%, respectivamente. O preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais de edifícios construídos situou-se em 99.375 Patacas, tendo crescido 2,4%, face ao terceiro trimestre de 2020. O preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais de edifícios em construção fixou-se em 156.474 patacas, tendo aumentado 8,7%, em termos trimestrais. A DSEC diz ainda que o preço médio por metro quadrado das fracções autónomas industriais foi de 40.856 patacas e o das fracções autónomas destinadas a escritórios de 108.050 Patacas, decrescendo 14,4% e 2%, respectivamente, face ao terceiro trimestre de 2020.

No total, transaccionaram-se 9.002 fracções autónomas e lugares de estacionamento, ou seja, menos 18,3% face a 2019. Foram transaccionados por 51,11 mil milhões de patacas, menos 17,9% do que no ano anterior. Em 2020, foram transaccionadas 6.483 fracções autónomas habitacionais, menos 1.794, pelo valor de 42,96 mil milhões de patacas, menos 15,9%. O preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais foi de 105.064 patacas no ano 2020, o que equivale a um decréscimo de 2,3%, em termos anuais.

A.V.